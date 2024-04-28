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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة هولندا بالقاهرة تحتفل بـ"عيد الملك".. وموليما: تحقيق الاستقرار بالمنطقة هدفنا

بيتر موليما، سفير
بيتر موليما، سفير هولندا في القاهرة

احتفلت سفارة هولندا بالقاهرة بـ"عيد الملك" اليوم، الأحد، وهو اليوم الوطني الهولندي، تكريما لعيد ميلاد الملك ويليم ألكسندر.

وقال بيتر موليما سفير هولندا في القاهرة، ان الحوار السياسي بين هولندا وأوروبا ومصر يزداد أهمية ويتناول موضوعات عديدة ما بين السلام والأمن وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وكذلك الهجرة والمهاجرين.

وتابع سفير هولندا: تحقيق الاستقرار في المنطقة هو ما نطمح جميعًا اليه وسوف نستمر في العمل الجاد حتى يتحقق ذلك ويستدعي الوضع في الشرق الاوسط وغزة اهتمامنا، ونتمنى أن نستطيع سويًا أن نصل لحل سياسي بين اسرائيل وفلسطين.

وأضاف بيتر موليما: هناك اتصالات مكثفة على جميع المستويات لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل إلى غزة.

بيتر موليما سفير هولندا في القاهرة عيد الملك أخبار هولندا

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