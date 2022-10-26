أبو المكارم: المؤتمر الاقتصادي نجح في بعث رسالة طمأنينة للقطاع الخاص والمستثمرين

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة علي نجاح المؤتمر الاقتصادي الذي اختتم أعماله مساء اليوم في تحقيق المستهدف منه حيث بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برسالة طمأنه واضحه للمستثمرين والقطاع الخاص في الداخل أنه رغم كل التحديات غير المسبوقة التى تواجهها الدولة فإنها قادرة على المضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية.



وأضاف أبو المكارم، وهو ما من شانه رفع سقف التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص وهو ماسيحفزه علي العمل بجد من أجل زيادة مساهمته في توليد الناتج وفرص العمل والصادرات.كما أن هناك رسالة للخارج بأن مصر ترحب بالاستثمارات في مختلف القطاعات بما لديها من بنية تحتية متطورة، وهو ما يترجمه حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية منضبطة، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما يضمن نجاح الاقتصاد المصري في اجتياز الفترة الراهنة،



قال أبو المكارم ان المؤتمر تناول بكل شفافية ووضوح الواقع الحالي للاقتصاد المصري ومايواجهه من مشاكل وتحديات مشيرا إلي الاتفاق بين كافة المشاركين سواء حكومه أو قطاع خاص علي ضرورة تطوير الجهاز الادارى الدوله من أجل نجاح عمليه الإصلاح والتنمية وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه من خارطة طريق للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.



أشاد ابو المكارم بما طرحه المؤتمر من اليات من شأنها خفض كُلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص و تذليل العقبات امام نمو وتطوير قطاعي الصناعه والتصدير باعتبارهما العمود الفقري والمحرك الأساسي لنمو اقتصاد الدولة وزيادة حصيلتها من النقد الأجنبي.

وثمن ماطرحته الحكومه من اليات للتعاون المستقبلي والشراكه الفعاله مع لقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية، من خلال آليات مُتعددة للشراكة، سواءً فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية، أو الإدارة، أو التشغيل، مشيرا إلي تأكيد الحكومه علي التزامها بمواصلة هذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة.



وأشاد بالقرار الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشان الزام الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، كما تم خلال جلسات المؤتمر دعوة المُصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أي رسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل من أية جهة حكومية.



واعرب عن أمله في تنفيذ ما أعلنه د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي استجابة لشكوي رجال الصناعه

وأشاد باستجابة رئيس مجلس الوزراء لطلب المجالس بضرورة وجود مدى زمني يتم من خلاله رد أعباء الصادرات، من خلال الميكنة الكاملة لهذه المنظومة لسرعة رد أعباء الصادرات في خلال السنة المالية أو الميلادية، بحيث يتم بصورة فورية رد أعباء الصادرات خلال شهور قليلة جدا.



وقال إن عقد المؤتمرات الاقتصادية التى ترعاها الدولة تعد فرصة جيد لعرض فرص الاستثمار علي الشركات المحلية والعالمية ، وكذا مراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه من خارطة طريق وعرضها أمام الرأي العام والمتخصصين، معربا عن أمله في أن يكون المؤتمر الأول في هذا الشأن في النصف الأول من عام 2023