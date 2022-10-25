لأول مره منذ أسبوعين .. ارتفاع سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء بنحو قرشين تقريبا، بعد أن شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا منذ الأسبوعين الماضيين وحتي مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-10-2022، علي مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا يعمل بالسوق المصرية .

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار وفقا لما اعلنه الموقع الرسمي الخاص بـ البنك المركزي المصري، أن متوسط سعر الصرف الأجنبي قد بلغ 19.65 جنيها للشراء و 19.72 جنيها للبيع وبدون أي تغيير منذ أسبوعين ماضيين وحتي بداية تعامل اليوم.

سعر صرف الدولار اليوم

ووصل سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.70 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي سجل سعر الدولار 19.70 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 19.67 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار الأمريكي 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني وصل سعر الدولار إلى 19.63 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة حوالي 19.61 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع، مرتفعا بنحو قرشين.

ربط الجنيه بمؤشر عملات أجنية

وأعلن البنك المركزي المصري وضع مؤشر الجنيه المصري أمام العملات الأخري والذهب بدلا من الدولار، و نظاما متعارف عليه في الاقتصاديات الدولية المتقدمة.

وأكد محللون اقتصاديون أن ذلك المؤشر يعني ربط الجنيه مع العملات الأجنبية والعربية الأخرى بسلة واحدة مع الذهب وقياس زيادة أو انخفاض قيمة الجنيه أمام تلك العملات .

أوضح المحللون أن المؤشر، له أهمية بمكان الحفاظ علي قيمة العملة المحلية " الجنيه" من خلال وضع مؤشرات واضحة ومحددة منعا لتقلباتها وهو ما يفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية في الفترات المستقبلية وفقا لمحددات واضحة .

وأشار المحللون إلي أن الجنيه المصري ليس مربوطا بالدولار بالرغم من اعتماد حركة التجارة الخارجية سواء الصادرات والواردات به، بعكس الدول النفطية والخليجية التي تربط عملتها بالدولار صعودا وهبوطا.

موضحين أن مؤشر ربط الجنيه سيساعد بصورة أشمل علي استقرار أسعار الصرف الأجنبي لارتباط العملة المحلية بوزن نسبي ومؤشر واضح لسلة العملات الأخرى والذهب .