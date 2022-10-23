سعر الدولار في البنوك اليوم 23-10-2022

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-10-2022، وذلك علي مستوي البنوك الـ 38 العاملة بمصر منذ قرابة أسبوعين اثنين علي التوالي.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.7 جنيه للبيع.



سجّل أقل سعر دولار في بنك HSBC نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك "المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المشرق، التنمية الصناعية، الكويت الوطني الكويت، بلوم".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB".

وسجل سعر الدولار امام الجنيه نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات و الاسكندرية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.69 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

السيولة المحلية

وفي سياق متصل سجلت أرصدة الودائع الجارية بالعملة المحلية ضمن المعروض النقدي نحو 774.43 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 677.4 مليار جنيه في يونيو 2022 ومقارنة بـ 729.7 مليار جنيه في مايو 2022.

جملة سيولة البنوك 6.71 تريليون جنيه خلال الـ 4 شهور الأخيرة مسجلا 6.611 تريليونا في يونيو السابق له ومقارنة بـ 6.5 تريليون جنيه في مايو 2022.

وزاد إجمالي المعروض النقدي إلي 1.6 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقال 1.544 تريليون جنيه في يونيو2022 ومقارنة بـ 1,5 تريليون جنيه في مايو من نفس العام، حيث تضمنت تلك الأرصدة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي مسجلة 801 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 778.602 مليار جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 767.401 مليار جنيه في مايو من نفس العام.



وسجل إجمالي أشباه النقود نحو 5.133 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 506.7 تريليون جنيه في يونيو 2022 ومقارنة بـ 5 تريليونات جنيه في مايو من نفس العام، فيما بلغت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية نحو 4.3 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 4.22تريليون جنيه في يونيو 2022 ومقارنة بـ 4.16 تريليون جنيه في مايو السابق.



ووصلت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية نحو 245.712 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 228.453 مليار جنيه في يونيو 2022 ومقارنة بـ 237.84 مليار جنيه في مايو من نفس السنة.



ووصلت الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 625.4 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 617.65 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 609.44 مليار جنيه في مايو 2022.



تذبذب اقتصادي

وعلي نفس السياق توقع هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي، أن يشهد الاقتصاد العالمي موجات تضخمية متزايدة في الفترة القادمة وليس مصر فحسب، موضحا أن الآثار السياسية الراهنة تتحكم في الوضع الاقتصادي العالمي وتؤدي لذبذبة.

وأضاف في تصريحات صحفية، إن هناك حالة من التخوف العالمي منذ مطلع العام المقبل نظرا لعدم المعرفة بوقت محدد لانتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تعاني من ويلاتها جميع الدول في العالم ولها تداعيات وخطورات كثيرة.

وذكر أن التطورات التي تحدث في العالم لا احد يعرف مدى خطورتها حتى الآن خاصة بعد إعلان الصين باستخدام القوة في إعادة تايوان، موضحا أنه

وأوضح مستشار محافظ البنك المركزي أن النظر إلي الالتزامات التي علي مصر فقط مثل القروض والالتزامات الخارجية فقط تعد نظرة قاصرة، موضحًا أن حجم الأصول الموجودة في مصر تؤكد أننا دولة غنية وليست فقيرة.