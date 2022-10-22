سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم السبت 22-10-2022

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سعر الدولار فى مصر



سعر الدولار فى البنك المركزي



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى بنك العقارى المصري العربي 19.62للشراء و 19.73 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك(مصرف أبوظبى الاسلامي،مصر إيران للتنمية) 19.68جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية ) 19.66جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد ،المصرف المتحد) 19.65جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك كريدى اجريكول نحو 19.64جنيه للشراء و 19.671جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنكي مصر و الأهلي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.63جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك(العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي،قناة السويس،قطر الوطني) نحو 19.63جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،الكويت الوطني،البركة) نحو 19.61جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك اتش اس بى سى HSBC نحو 19.59جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي



ويقدم البنك العقاري المصري العربي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.69جنيه للشراء.

شهد سعر الدولار،استقرار، فى البنوك العاملة بمصر منذ بداية الأسبوع الماضى ، وذلك بعد ارتفاعات كبيرة فى العملة الخضراء فى شهر سبتمبر الماضي.