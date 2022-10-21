سعر صرف الدولار واليورو اليوم الجمعة 21 أكتوبر

أسعار الدولار.. واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصرى في بداية تعاملاته اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 ، في البنوك المصرية.



تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.63 - 19.68" جنيه للشراء، و"19.69 - 19.71" جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.63 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.71 جنيه، في البنك العربي الإفريقي والتجارى الدولي ، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر صرف الدولار



وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع .

سعر الدولار



وفي البنوك الخاصة، سجل سعرالصرف الدولار في البنك التجارى الدولي 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع ، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.63 جنيه للشراء ، و 19.71 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.63 جنيه للشراء 19.70 جنيه للبيع.

اليورو download

سعر صرف اليورو



وعلى صعيد العملات الرئيسية، تباينت العملة الأوروبية "اليورو" شراء وبيع في البنوك المصرية ، ففي البنك الاهلي وبنك مصر سجل اليورو 19.26 جنيه للشراء ، و 19.43 جنيه للبيع .



وفي البنوك الخاصة، سجلت العملة الاوروبية في البنك التجارى الدولي 19.31 جنيه للشراء ، 19.46جنيه للبيع ، وفي العربي الافريقي 19.30 جنيه للشراء ، و 19.45 جنيه للبيع .



وفي البنك المركزى المصرى ، سجلت متوسطات سعر صرف "اليورو " مقابل الجنيه المصرى 19.31 جنيه للشراء ، و 19.39جنيه للبيع .