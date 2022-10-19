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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجازو الـ 60.. الروبل الروسي يرتفع مقابل اليورو

الروبل الروسي
الروبل الروسي

عززت العملة الروسية من مواقعها أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الأربعاء، وجرى تداول اليورو دون مستوى 60 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 10 أكتوبر 2022.

وبحلول الساعة 13:51 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 20 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 61.37 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.08 روبل إلى 59.66 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

هذا وقد انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر في 11 أكتوبر الجاري، حيث وصل إلى 64 روبل  مقابل الدولار اليوم، الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحف دولية.

أرجع مراقبون الانخفاض، متأثرًا بالمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة المرتبطة بالصراع في أوكرانيا وانخفاض المعروض من العملات الأجنبية بين المصدرين.

وتراجع الروبل خلال تعاملات الثلاثاء إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر .

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو شنت هجمات صاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة والجيش والاتصالات في أوكرانيا يوم أمس الاثنين ردا على هجوم على جسر حيوي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم في مطلع الأسبوع.

ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الروسية بنسبة 1.45٪ إلى 63.97 روبل، ويتداول الروبل الروسي عند أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو.

العملة الروسية اليورو موسكو سعر صرف الدولار روبل

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