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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يتراجع عالمياً واليورو يرتفع .. اعرف أسعار العملات اليوم

أسعار الدولار واليورو
أسعار الدولار واليورو عالميا اليوم

تراجع الدولار الأمريكي عالمياً وارتفع سعر اليورو "EUR" (عملة الاتحاد الأوروبي) اليوم، الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي "USD" (عملة الولايات المتحدة الأمريكية)، حيث سجل ارتفاعاً قيمته (0.0017) نقطة وبنسبة (0.18%) وذلك خلال جلسات التداول صباح اليوم الجمعة.

سعر اليورو اليوم الجمعة مقابل الدولار
جاء سعر اليورو اليوم الجمعة 21 أكتوبر مقابل الدولار = 0.9796 دولار.
جاء سعر الدولار مقابل اليورو اليوم الجمعة 21 أكتوبر = 1.0240 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني 
سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 21 أكتوبر مقابل الجنيه الإسترليني = 0.8733 جنيه إسترليني.
سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 21 أكتوبر مقابل اليورو = 1.1452 يورو.


سعر اليورو  مقابل الجنيه المصري
سجل سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 21 أكتوبر = 19.3374 جنيه مصري.
سجل سعر الجنيه المصري مقابل اليورو اليوم الجمعة 21 أكتوبر = 0.0517 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني
بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 21 أكتوبر = 558.4697 جنيه سوداني.
بلغ سعر الجنيه السوداني أمام اليورو اليوم الجمعة 21 أكتوبر = 0.0018 يورو.

سعر اليورو أمام الدرهم الإماراتي
سجل سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 21 أكتوبر = 3.5890 درهم إماراتي.
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل اليورو اليوم الجمعة 21 أكتوبر = 0.2788 يورو.

سعر اليورو أمام الريال السعودي
جاء سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم الجمعة 21 أكتوبر = 3.6793 ريال سعودي.
جاء سعر الريال السعودي أمام اليورو اليوم الجمعة 21 أكتوبر = 0.2726 يورو.


سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية
سجل سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 21 أكتوبر = 1484.8638 ليرة لبنانية.
سجل سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو اليوم الجمعة 21 أكتوبر = 0.0007 يورو.

سعر اليورو مقابل الليرة السورية
جاء سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 21 أكتوبر = 2459.8041 ليرة سورية.
جاء سعر الليرة السورية مقابل اليورو اليوم الجمعة 21 أكتوبر = 0.0004 يورو.

 

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