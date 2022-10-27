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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي القدس: فلسطين تواجه احتلالاً يقصد البشر ويستهدف الحجر والشجر والمقدسات

مفتي القدس
مفتي القدس

أدان الشيخ محمد حسين، مفتي القدس وفلسطين ، الانتهاكات الصهيونية التي تتعرض لها فلسطين وعاصمتها القدس، قائلا: “يوميا هناك انتهاكات من قبل الاحتلال الصهيوني في الأرض والمقدسات وحياة الإنسان، يومياً عندنا شهداء نودعهم ونترحم عليهم، تتلف أشجار الزيتون وهو أمر ينعكس على تأخير التنمية المستدامة في فلسطين".

وشدد مفتي القدس خلال تصريح خاص لـ صدى البلد، على أن فلسطين تواجه احتلالاً يقصد البشر ويستهدف الحجر والشجر والمقدسات، متوجها للشعب الفلسطيني بأن يبقى على رباطه وثباته ولكل الأمة أن يكون لديها الوعي الكامل لما تتعرض له فلسطين وحقها المشروع في وطن ذات سيادة.

 

ونبه على أن مصر الداعمة للقضية الفلسطينية منذ بدايتها، مشيراً إلى أنها الشقيقة الكبرى وفي مقدمة الواقفين والداعمين لحق الشعب الفلسطيني في كل مواقفها ومحطاتها.

 

وتابع: كان لمصر دورها في الحرب وأثناء السلم وإلى الآن، كما أنها تلعب دوراً محورياً في تجميع وتوحيد الفصائل الفلسطينية، وهي التي تتباع ملف إنهاء الإنقسام وغيره من القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

 

الشيخ محمد حسين مفتي القدس مفتي القدس وفلسطين مصر القدس انتهاكات الاحتلال الصهيوني

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