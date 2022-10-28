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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يصيب الإنسان بالسرطان.. طريقة عمل الشامبو في المنزل

الشامبو
الشامبو

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن بعض منتجات الشامبو العالمية الموجودة بالأسواق، والتي أثبتت الفحوصات خطورة تأثيرها في الإصابة بمرض السرطان
وأعلنت الصحيفة البريطانية، سحب شركة "يونيليفر" .

ونظرا للابتعاد عن المواد الكيميائية تفضل العديد من الأمهات تحضير الشامبو في المنزل.

 

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طريقة عمل الشامبو في المنزل 

مكونات الشامبو

نصف كوب ماء
كوب صابون سائل نباتي
1 ملعقة صغيرة زيت نباتي خفيف أو جلسرين (إذا كان لديك شعر دهني)
بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك (اختياري)

طريقة تحضير الشامبو

اخلطي المكونات جيدًا ثم ضعيها في زجاجة شامبو معاد تدويرها. 

استخدمي الشامبو ثم اشطفيها بالماء الدافئ، هذا الشامبو المصنوع منزليًا أرق من الشامبو التجاري ولن يخرج رغوة كبيرة - ولكنه سيقضي على الزيت والأوساخ تمامًا مثل الأشياء التي لا تستلزم وصفة طبية.

 

الشامبو طريقة عمل الشامبو طريقة تحضير الشامبو الشامبو مسرطن يونيليفر

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