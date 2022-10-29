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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالعباية الخليجي.. تغير كبير في ملامح أصالة برفقة زوجها |شاهد

اصالة وزوجها
اصالة وزوجها

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مجموعة من صور الفنانة أصالة، لاخر ظهور لها برفقة زوجها بملامح تؤكد خضوعها لعميلة تجميل .

 

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها .

 

وظهرت أصالة ،بإطلالة مثيرة للجدل برفقة زوجها ، مرتدية عباية خليجى باللون البيج المطرز ، ونسقت معها بعض الاكسسورات الذهبية الفاخمة التى زادت من إناقة إطلالتها.

 

وعلق الكثير من رواد السوشيال ميديا عن تغير ملامحها وهو ما أكد لهم خضوعها لعمليات التجميل .

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الثقيل من مكياج العيون و احمر الشفاه البينك .

 

 

وقد حسمت الفنانة أصالة الجدل حول إجرائها عمليات تجميل عقب تغيير ملامحها بشكل ملفت مؤخرا، وتساؤل الكثير من متابعيها ومحبيها حول سبب تغير شكلها المفاجيء. 

 

وعلقت أصالة لأول مرة على الأسئلة المتكررة حول إجرائها عمليات تجميل قائلة:" سؤال هلكني..  سؤال تعبني.. سؤال جنّننني.. ألا وهو ( دخيلك شو عاملة؟) ومابعرف ليش متوقعين ماقول فا بتسبقوا الطلب بالتّرجّي".

واستطردت الفنانة أصالة قائلة في تغريدة لها عبر تويتر:" أنا بتعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن (دخيلكم ماتسألوني) ؟ شو ماكنت عاجبتكم قبل العملات اللي عملتها؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟".

أصالة اصالة وعمليا أصالة قبل عمليات التجميل أصالة قبل وبعد عمليات التجميل

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