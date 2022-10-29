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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاتحاد المصري يناقش الاندماج والاستحواذ في صناعة التأمين

صدى البلد

تناول الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية الاندماج والاستحواذ كإحدى الإستراتيجيات التي توسع بها الشركات أسواقها ونشاطاتها ومنتجاتها لزيادة إيراداتها وأرباحها وذلك عن طريق شراء شركات أخرى في مجال أعمالها أو في مجالات متنوعة أخرى ترى فيها فرصة لنموها وربحيتها.

كما أشارت إلى أنواع الاندماج و هي:

الاندماج الأفقي 

الاندماج الرأسي (الأمامي أو الخلفي)

الاندماج المتنوع (التكامل)

وذكرت النشرة أن أسباب الاندماج والاستحواذ ترجع إلى التغييرات السريعة في النظام الاقتصادي العالمي والمتمثلة في العولمة والحرية الاقتصادية ، وزيادة المشكلات الاقتصادية والمالية التي تواجه الدول النامية والمتقدمة مما أدى إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات وزيادة التحديات التي تواجهها العديد من الشركات والمؤسسات في العالم.

فوائد اندماج واستحواذ الشركات:

تحقيق مبدأ أساسي من مبادئ التأمين ألا وهو قانون الأعداد الكبيرة للأخطار، أي الانتشار الكمي والنوعي. فكلما اتسعت محفظة التأمين كانت أقرب إلى التوازن

التقليل من المصاريف التشغيلية للشركات المندمجة، واستفادة الشركة الناجمة عن الاندماج من قاعدة متعاملي كلتا الشركتين المندمجتين.

تحسين جودة الخدمات التأمينية المقدمة وتمكين الشركة من تقديم عروض أفضل للعملاء وبأسعار أفضل

تعزيز قدرة الشركة الاستيعابية في تغطية أكبر لقاعدة عملاء والتوسع في نشاطها.

زيادة تنوع المنتجات التأمينية لدى الشركتين المندمجتين، وزيادة قدرة الشركة الناجمة عن الاندماج على الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأخطار.

مخاطر الاندماج والاستحواذ

عدم التقييم العادل للكيانات المندمجة أو تقييم الأصول بأقل من قيمتها لغياب الشفافية والإفصاح.

التخلي عن جزء من العمالة بحجة التوفير وضمان خلق إدارة ذات كفاءة عالية للكيان المندمج.

عدم التوافق بين نظم المعلومات IT Systems المستخدمة فى كلتا الشركتين .

زيادة مخاطر الاختيار السلبي.

عدم إمكانية إدامة عنصر ثقة المتعاملين في الشركات المدمجة. 

نشوب  بعض الصراعات بين العاملين من كلتا الشركتين نتيجة لاختلاف الثقافات و عدم التوافق مع البيئة الجديدة .

واستعرضت النشرة أهم عمليات الاندماج والاستحواذ التي تمت في أسواق التأمين  في بعض دول العالم مثل (الولايات المتحدة ، أستراليا ، كندا ، فرنسا ، ألمانيا ، اليابان )وذلك  خلال الفترة من 2020-2021 .

أدت التطورات الاقتصادية والتجارية التي ترتبط بنشاط شركات التأمين، و انعكاس آثارها التي قد تمس وجود تلك الشركات نفسها أو تتطلب إعادة هيكلتها للتأقلم مع آثار وتغيرات ظروف المنافسة حفاظاً على حصصها وأرباحها في السوق العاملة فيه ، إلى اللجوء لعمليات الاندماج والاستحواذ كأحد الإتجاهات العالمية فى سوق التأمين.

ويحرص الاتحاد المصرى للتأمين على إطلاع السوق المصرى على أحدث المستجدات والاتجاهات العالمية فيما يتعلق بصناعة التأمين.

النظام الاقتصادي نظم المعلومات كفاءة عالية السوق المصري الاتحاد المصري

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