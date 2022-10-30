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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب محمود علاء.. 22 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري استعدادا لطلائع الجيش بالدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

استقر الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على اختيار 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لمباراة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري والمقرر لها غدا الاثنين.

وجاءت قائمة اللاعبين كالآتي:

 المهدى سليمان وعمرو خليل وخالد الغندور وهشام صلاح و كيرزيتو ومحمد الصالح وعبد الله نصيب وخالد صبحى وصبرى رحيل ومورو ساليفو ومحمود عبد العزيز ومروان عطية وسعيدو سمبورى وفوزى الحناوى وكريم الديب ومحمد فارس وإبراهيم حسن وأحمد عيد وأحمد عادل ميسى واسلام عبد النعيم واوستن اموتو ومابولولو.

ويغيب محمود علاء عن صفوف الاتحاد السكندري خلال مواجهة الطلائع  للإيقاف بعد قرار لجنة المسابقات بإيقافه مباراتين.


خالد الغندور جاهز لقيادة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش في الدوري

أصبح خالد الغندور قائد فريق الاتحاد السكندري جاهزاً لقيادة زعيم الثغر في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش وذلك عقب تعافيه من نزلة البرد  التي تعرض لها مؤخراً وغيابه عن انطلاقة الدوري .

ونجح الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على أسوان بهدف نظيف ليتألق مجددا ويحقق الفوز على الداخلية بهدفين ويتمكن من تحقيق العلامة الكاملة الدوري الممتاز.

وحرص زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري على متابعة لقاءات طلائع الجيش  بالدوري الممتاز لدراسة الفرق جيداً وتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

بـ قرار فوري .. صرف مكافآت الفوز بأول جولتين للاعبي الاتحاد السكندري بالدوري

قرر مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي صرف مكافآت تحقيق أول 6 نقاط بالدوري للاعبين لتحفيزهم على المستوى الجيد في أول جولتين بالدوري.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في تحقيق العلامة الكاملة وحصد أول 6 نقاط بعد تحقيق الفوز على أسوان بهدف نظيف ثم الداخلية بهدفين نظيفين .


المدير الفني للاتحاد السكندري: انطلاقة الاتحاد للموسم الجديد مميزة.. ولدينا قائمة قوية
يرى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أن فوزه أمام الداخلية كان مستحقا وعادلا بعد الأداء الجيد،في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل لا شيء في ثاني جولات الدوري المصري.

وقال مانولوفيتش في تصريحات عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "قدمنا مباراة ممتازة للغاية، كنا جيدين للغاية منذ بداية المباراة حتى لحظاتها الأخيرة أمام فريق جيد في التحول من الدفاع إلى الهجوم".

وأضاف "أشكر اللاعبين على مجهوداتهم وتطبيق ما نتدرب عليه منذ فترة، لم نشعر بعدم استقرار سوى في آخر 10 دقائق بعد الطرد فقط".

وكان محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري تعرض للطرد في الدقيقة 84 بعد الاعتراض الشديد للبطاقة الصفراء ليشهر الحكم وليد عبد الرازق الحمراء ويستكمل زغيم الثغر المباراة منقوصا.

وتابع "انطلاقتنا للموسم ممتازة ولدينا قائمة لاعبين قوية للغاية، وسنفكر في كل مباراة على حدى للاستمرار بهذا الشكل".

وبهذا الفوز أصبحت انطلاقة الموسم هي الأفضل لـ الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز منذ بداية الألفية الجديدة، بالمساواة مع موسمي 2003/2004، و2015/2016.

وارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة السادسة في صدارة الترتيب بجانب الأهلي والزمالك قبل بداية الأسبوع الثالث،بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة واحدة في المركز الـ13. 

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