كواليس زيارة أسامة الأزهري لـ 5 دول على رأسها الفاتيكان.. قداسة البابا فرنسيس يستقبله ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. شارك في مؤتمر السيرة النبوية بنواكشوط ومؤتمر لطلبة العلم شمال إنجلترا

الأزهري يزور بريطانيا وموريتانيا وتونس وإيطاليا ويلتقي ببابا الفاتيكان

مؤتمر علمي لطلبة العلم شمال إنجلترا.. وزيارة كلية الإلهيات بجامعة كيمبريدج

إلقاء كلمة في مؤتمر السيرة النبوية فى نواكشوط تحت رعاية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني

زيارة الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم من أكبر فقهاء وعلماء موريتانيا

زيارة السفير الاندونيسي وضريح الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تونس





صولات وجولات لفضيلة الدكتور أسامة الأزهري في الفترة ما بين ٥ أكتوبر إلى اليوم ٢٨ أكتوبر ما بين بريطانيا، ثم موريتانيا، ثم تونس، ثم إيطاليا والفاتيكان، لم تنته زيارة إلا واستعد للأخرى لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية.



بريطانيا

كانت المحطة الأولى للأزهري في جولته الخارجية إلى دولة بريطانيا تنقل فيها من لندن إلى ليدز، إلى برادفورد إلى برمنجهام، إلى مانشستر، إلى كورنوول، إلى كيمبريدج.

وفي بريطانيا حضر مؤتمرا علميا لطلبة العلم نظمته أحد المعاهد العلمية شمال انجلترا التي لها نشاط تعليمي طوال العام، والذي جمع طلابا وباحثين من جميع أنحاء العالم .

وزار كلية كيمبريدج المسلمة والتي كان قد شارك في تأسيسها عام 2015م، وعقد اجتماعا مع مديرها البروفيسور عبدالله روثمان، والدكتور طلال العظم عضو هيئة التدريس بها، وتباحث معهما في إعادة تأسيس علم النفس من منظور حضاري ينبع من حضارتنا .



وزار الأزهري مؤسس الكلية الفيلسوف المسلم البروفيسور تيموثي ونتر، وناقش معه إشكاليات المسلمين ومستقبلهم في اوروبا وأمريكا والعمل على ترجمة جمهرة أعلام الأزهر الشريف وزار أيضًا كلية الالهيات بجامعة كيمبريدج، و جامع كيمبريدج المركزي.



موريتانيا

وفي موريتانيا شارك الدكتور أسامة الأزهري في مؤتمر السيرة النبوية فى نواكشوط تحت رعاية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، النسخة الخامسة والثلاثون منه، والمؤتمر بتنفيذ التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا والذي يرأسه العالم الجليل الشيخ محمد الحافظ والنحوي، مع رابطة العالم الإسلامي، وألقى الأزهري كلمة حمل فيها تحية شكر خاصة من علماء الأزهر إلى محاضر العلم في شنقيط، على ما يبذلونه في سبيل نشر العلم في جميع الأقطار.

وزار الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم شيخ محضرة التيسير ومن أكبر فقهاء وعلماء موريتانيا، وعددا من علماء شنقيط موريتانيا، بالإضافة إلى زيارة سفيرنا المصرى في موريتانيا، والذي تفضل باستضافة الأزهري والكاتب الكبير الأستاذ أحمد المسلماني.



تونس



وزار السفير الاندونيسي لتونس، سعادة السفير زهير مصراوي، حيث إنه من خريجي الأزهر الشريف، وتربطه بالأزهري صداقة كبيرة، كما زار ضريح شيخ جامع الزيتونة الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تونس-رحمه الله- وهو العلامة المفسر والعالم التونسي من أبرز مفسري القرآن الكريم في العصر الحديث، والذي أسهم في إصلاح مناهج التعليم في جامع الزيتونة وعرف برغبته الكبيرة في إصلاح التعليم وتجديد مناهجه ومحاربة الجمود والتخلف والانحلال الأخلاقي والحضاري، وزار الأزهري أيضاً خلوة و مغارة سيدى الإمام أبي الحسن الشاذلى رضي الله عنه.



الفاتيكان



استقبل قداسة البابا فرنسيس في مقر إقامته بالفاتيكان فضيلة الشيخ أسامة الأزهري، وشارك في اللقاء المونسينيور د. يوأنس لحظي جيد، السكرتير الشخصي السابق لقداسته ورئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية.



وقد نقل الشيخ أسامة الأزهري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقداسة البابا وعبر لقداسته عن مشاعر المحبة والتقدير التي يكنها الشعب المصري بكافة فئاته لقداسته، وعرض على قداسته المشروعات التي تقوم (مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية) بتنفيذها على أرض الكنانة لخدمة المحتاجين والفقراء ولترجمة وثيقة الأخوة الإنسانية إلى أعمال خير وإلى ثقافة معاشة.

وأقام السفير المصري في الفاتيكان السيد السفير محمود طلعت مأدبة غداء في منزله في روما على استقبال فضيلة الدكتور أسامة الأزهري.

كما تنقل الأزهري بين عدة مدن في إيطاليا وعاد إلى مصر تمهيدا لرحلات أخرى قادمة.