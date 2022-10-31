اليوم.. قطع الكهرباء عن 11 منطقة في طوخ بالقليوبية

أعلنت شركة كهرباء القليوبية، أنه سيتم فصل الكهرباء، اليوم الإثنين، عن 11 منطقة في قرى ومركز طوخ.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه سيتم فصل الكهرباء اليوم، عن مغذي مشتهر القديم؛ لإجراء صيانة طارئة، بدءا من الساعة 9 صباحا، وحتى انتهاء الأعمال، على أن تكون المناطق المتأثرة بالفصل، هي: (عزب مشتهر - جزء من المنزلة - الحمودية - عزبة أبو نفر - عزبة عطية حشاد - منصورة نامول -الوحايشة).

وأشارت إلى أنه سيتم فصل الكهرباء أيضا عن محول العرجان، وستكون المناطق المتأثرة بالفصل، هي: (شارع العرجان - جزء من شارع جلال حجاج - شارع زاوية الرضوان - فرن عنتر).

وطالبت الشركة، أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، بتدبير تغذية بديلة خلال فترة الانقطاع.