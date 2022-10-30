اليوم .. قطع الكهرباء عن 12 منطقة بطوخ فى القليوبية لأعمال الصيانة

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع التيار الكهربائى اليوم الأحد عن 12 منطقة بقرى ومركز ومدينة طوخ لأعمال الصيانة وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الإنتهاء من الأعمال.



وقالت الشركة أنه سيتم فصل الكهرباء عن مغذى العرب لإجراء صيانة والمناطق المتأثرة بالفصل (عزبة جبران الغربية - عزبة ابوشافعى) ، كما سيتم فصل الكهرباء عن محول العرجان والمناطق المتأثرة بالفصل (شارع العرجان - جزء من شارع جلال حجاج - ش الزاوية رضوان -فرن عنتر).

وأضافت شركة الكهرباء أنه سيتم أيضا فصل الكهرباء عن مغذى الكسابية لإجراء صيانة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال والمناطق المتأثرة بالفصل (عرب الغديرى - عزبة الضلال -عزبة رفعت ربيع - قرية الكسابية وعزبها -عرب الرواشدة - عزبة أبو الدهب ).

وناشدت الشركة أصحاب الافران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل.