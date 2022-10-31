لتشجيعها.. رئيس هيئة قناة السويس: حوافز كبيرة لسفن تحولت إلى الهيدروجين

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه سيتم الإعلان فى قمة المناخ "كوب 27" إعطاء بعض الحوافز للسفن، أى تخفيضات لسفن تحولت لاستخدام الهيدروجين أو الغاز الطبيعي، من أجل تشجيعها وتشجيع السفن الأخرى للانتقال من الوقود الأحفورى إلى الغاز الطبيعي.

وأضاف "ربيع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الاتفاق مع المكتب الملاحي للمساعدة فى تحويل المساعدات الخاصة بالقناة من الوقود العادي إلى وقود الغاز الطبيعي.

وتابع أن المنظمة الملاحية العالمية أعلنت أنه بحلول عام 2024 سيكون هناك تحذيرات للسفن التي لا تستخدم الغاز الطبيعي.