هناء السادات تشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بمرضى انحلال الجلد الفقاعي| فيديو

أكدت هناء السادات رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسمين السمرة، أن هذا الأسبوع هو الأسبوع العالمي للتوعية من مرض انحلال الجلد الفقاعي.

مرض انحلال الجلد الفقاعي

وأضافت هناء السادات ، أثناء لقائها مع كاميرا برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلة:"أنا بشكر الرئيس السيسي لأني بعتله جواب، بالنسبة لكل الأطفال على أن الدولة لازم تهتم بيهم، ورغم كل المشغوليات بتاعته، لكن رد، والرد كان لوزارة التضامن الاجتماعي، أن اعملوا للمرض ده كل ما في طاقتكم".

وأوضحت رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسمين السمرة، أن هناك 100 طفل يعانون من مرض انحلال الجلد الفقاعي، ورغم أنه مرض نادر، إلا أن الرئيس السيسي يوليه اهتماماً كبيراً.