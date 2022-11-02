أحمد مرتضى يعزي سيد معوض في وفاة والدته

نعى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والدة كابتن سيد معوض لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وكتب: "البقاء لله في وفاة والدة كابتن سيد معوض لاعب النادي الأهلي ندعو الله للفقيدة بالرحمة وللأسرة خالص الصبر والسلوان".

تغيب معظم لاعبى الكرة عن الحضور لتقديم واجب العزاء فى وفاة والدة الكابتن سيد معوض لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، حيث لم يحضر من لاعبى النادى الأهلى وباقى الأندية سوى محمد بركات وجدو.





وشهد سرادق العزاء المقام بشارع المدارس بمدينة الفيوم أمام منزل سيد معوض، إقبال كبير من أهالى محافظة الفيوموأقارب سيد معوض.

وكان أهالى الفيوم، شيعوا اليوم، جنازة والدة سيد معوض لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق ، بعد صراع مرير مع المرض عن عمر يناهز الـ70 عاما.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على المغفور لها بمسجد أبو جراب بمدينة الفيوم، وتم تشييع جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمدينة الفيوم .

ونشر سيد معوض، صورة جمعته بوالدته عبر حسابه على تويتر، وعلق: إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله وحده وفاة من كانت سبب لرحمة ربنا بى.