الشهر العقارى: 3 أماكن توفر خدمات التوثيق حتى التاسعة مساءً

أتاحت مصلحة الشهر العقارى لأول مرة خدمات التوثيق في الفترة من ٥ ل ٩ مساء، وذلك من خلال سيارات التوثيق الثابتة (٢ سيارة) أمام مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمحطة الإسعاف بجوار نقابة المحامين العامة ودار القضاء العالي ليصبح عدد المكاتب التي تعمل بالفترة من ٥ ل ٩ ثلاث مكاتب ، هما 2 سيارة توثيق إلى جانب مكتب توثيق سنترال النزهة بجسر السويس.

وقال مسئول بمصلحة الشهر العقارى إن هذه الخدمة تتاح للمرة الأولى وأنه يجب اولا حجز موعد مسبق من تطبيق (ارغب في عمل توكيل) على الموبايل والدفع بالفيزا فقط

واشار إلى أن رسوم الخدمة تتضمن الرسم العادى +100 جنيه رسم خدمة مميزه على كل اجراء.