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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير مؤثرة.. رد صادم من وزير الأوقاف المغربي على أخطاء بمصاحف توزعها الحكومة

صدى البلد

أكد وزير الأوقاف المغربي، أحمد التوفيق، أن الأخطاء الموجودة في المصاحف الخاصة بضعاف البصر، التي توزعها "مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف"،  غير مؤثرة، وأنها أخطاء قليلة، وبسيطة بحركات تشكيل بعض  الكلمات.

وجاءت تصريحات الوزير المغربي، خلال جلسة استجواب عقدها البرلمان المغربي، مساء الثلاثاء، بطلب من أحد الكتل النيابية المعارضة، بعد تقارير تحدثت عن وجود أخطاء في مصاحف طبعت لضعاف البصر.

وبحسب موقع "هسبريس" المحلي، فقد أوضح التوفيق، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف  توزع مئات الآلاف من المصاحف كل عام على المساجد في داخل المغرب ، وفي العديد من الدول الأفريقية والأوروبية.

ولفت إلى أن الأخطاء التي وقعت في مصاحف ضعاف البصر، هي أقل من عشرة أخطاء في الوقف والشكل، معتبرا أن الأخطاء "مسألة بشرية عادية".

وأكد التوفيق، أن التهم التي روجت عن وجود "محسوبيات" في مناقصة طباعة تلك المصاحف زائفة، موضحا أن "المطبعة التي فازت بصفقة طبع مصحف ضعاف البصر شارك فيها سبعة متنافسين، بتاريخ 4 سبتمبر 2020.

ونفى الوزير ، أن يكون سبب إعفاء مدير مؤسسة محمد السادس لطبع المصحف من منصبه مرتبطا بتلك الحادئة، قائلا: “المدير السابق كان قد بلغ سن التقاعد وتم التمديد له، وتقرر إعفاؤه واقتراح خلفه، قبل الأخطاء التي وقعت في مصحف ضعاف البصر ولا علاقة له بهذه المسألة".

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وزير الأوقاف المغربي المغرب أحمد التوفيق المصاحف الخاصة بضعاف البصر مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف جلسة استجواب البرلمان المغربي

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