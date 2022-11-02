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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يرد على تقارير حول استعدادات روسيا لاستخدام أسحة نووية

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على أن روسيا تقوم باستعدادات لاستخدام الأسلحة النووية.

وأضاف كيربي أنه ليس لديه تعليق محدد على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز حول مثل هذه المناقشات الروسية.

وقال كيربي: "لقد أوضحنا منذ البداية أن تعليقات روسيا بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية تثير قلقا عميقا ونحن نأخذها على محمل الجد".

وشدد "نواصل مراقبة هذا بأفضل ما نستطيع، ولا نرى أي مؤشرات على أن روسيا تقوم باستعدادات لمثل هذا الاستخدام".

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كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن كبار المسؤولين الأمريكيين، لم تكشف عن هويتهم، أن قادة بارزين بالجيش الروسي بحثوا مؤخرا متى وكيف يمكن أن تستخدم موسكو سلاحا نوويا تكتيكيا في أوكرانيا، مما يساهم في زيادة القلق في واشنطن وعواصم الحلفاء.

ولم يكن الرئيس فلاديمير بوتين جزءا من المحادثات التي جرت على خلفية الخطاب النووي الروسي المكثف ونكسات ساحة المعركة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن كبار القادة العسكريين الروس كانوا يجرون المناقشات والتي أثارت قلق إدارة بايدن لأنها أظهرت مدى إحباط الجنرالات الروس بشأن إخفاقاتهم على الأرض، وتشير إلى أن تهديدات بوتين المستترة باستخدام الأسلحة النووية قد لا تكون مجرد كلمات.

ومع ذلك ، قال المسؤولون الأمريكيون إنهم لم يروا أي دليل على أن الروس كانوا ينقلون أسلحة نووية إلى مكانها أو يتخذون إجراءات تكتيكية أخرى للتحضير لضربة.
 

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