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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدم الانحياز.. قادة الدول العربية يعلنون موقفهم المشترك تجاه الحرب في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أكد إعلان القمة العربية  في الجزائر، على مستوى قادة وزعماء الدول الأعضاء بالجامعة العربية، الالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك فيما يخص الحرب في أوكرانيا.

وشد إعلان الجزائر على "الالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا الذي يقوم على نبذ استعمال القوة الذي يقوم على نبذ استعمال القوة والسعي لتفعيل خيار السلام عبر الانخراط الفعلي لمجموعة الاتصال الوزارية العربية في الجهود الدولية لبلورة حل سياسي للأزمة يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ويراعي الشواغل الأمنية للأطراف المعنية مع رفض تسييس المنظمات الدولية".

 وأكد إعلان الجزائر "رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية".

وأضاف البيان: "التأكيد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام وتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

 وتستضيف الجزائر، أعمال القمة العربية في دورتها الـ31 بمشاركة قادة ورؤساء الدول العربية يومي الأول والثاني من نوفمبر الجاري.
وانعقدت القمة السنوية الأخيرة للجامعة العربية على مستوى القادة في مارس 2019 في تونس، حيث تم تأجيل القمة في الجزائر عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.
 

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القمة العربية الدول العربية الحرب أوكرانيا عدم الانحياز

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