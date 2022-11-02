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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية السعودية يعلن استضافة المملكة القمة العربية المقبلة

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية المقبلة.

ووافق القادة العرب على عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين في السعودية في عام 2023.

وأكدت الجزائر في إعلانها بخصوص القمة العربية أن هذه القمة تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني.

وَأضافت: "التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها وأولوياتها".

وجاء في الإعلان: "التشديد على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها".

واستطرد: "التأكيد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

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وتابع: "العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده"، مشددا على "رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وأضاف: "الإعراب عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية".

وأكد الإعلان على "دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي".

وأضاف إعلان الجزائر: "دعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها".

وأوضح: "قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يضمن وحدة سوريا".

السعودية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان القمة العربية وزير الخارجية السعودي

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