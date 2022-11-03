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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة المستوردين: قرار تحرير سعر الصرف حكيم وجاء في توقيت هام

صدى البلد

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بــ اتحاد الغرف التجارية، إن زيادة الطلب على السلع من أسباب ارتفاع التجار أسعار السلع، متابعا:" لما التاجر رفع السعر والناس تشتري هبفضل يرفع في السعر".

 

وأضاف "متى بشاي" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الحكومة قامت بتدبير خروج 4 ألاف شحنة سلع غذائية ومواد خام، مشددا على أن تدبير خروج تلك الشحنات سيساهم بشكل كبير في زيادة المنتجات.

 

واسترسل: قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف حكيم وجاء في توقيت هام لظبط أسعار المواد في السوق، مشددا على أن هذا القرار من الحلول الرئيسية لحل الأزمة الحالية.

 

وفيما يخص قرار الدولة بزيادة نسبة الصادرات المصرية، أوضح أن هذا القرار ساعد في إتخاذ البعض قرار التصنيع بدل من الاستيراد من الخارج، منوها قرار التصينع سيساهم في تطوير وتدعيم القطاع الصناعي.
 

شعبة المستوردين اتحاد الغرف التجارية التجارة الداخلية اسعار السلع البنك المركزي تحرير سعر الصرف اخبار التوك شو

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