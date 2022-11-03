ساعة وجوائز والبالطو الشهير.. بيع مقتنيات عمر الشريف بأسعار زهيدة وبلاغ للشرطة

حالة من الجدل صاحبت اعلان احدي المواقع الالكترونية عن بيع مقتنيات الفنان الراحل عمرو الشريف بمزاد علني في فرنسا بمبالغ زهيدة مقارنة بقيمتها .

وكشف موقع drouot، بيع جائزة مهرجان البندقية، وهي جائزة الأسد الذهبي التي حصل عليها عمر الشريف عام 2003 في المهرجان بمدينة فينيسا الإيطالية، والتي مُنحت له تقديراً لأعماله العالمية وأدواره العديدة في السينما، ، وبمبلغ مالي يترواح ما بين 1600 إلى 1800 يورو.

وعرض الموقع ساعة جيب حصل عليها الراحل عمر الشريف في مهرجان فيينا السينمائي، وعرضت في صندوقها الخشبي مع سلسلتها المعقلة، وطرح الموقع سعرها بحد أدنى 600 يورو. كما عرض أيضاً معطفاً واقياً من المطر ارتداه الراحل عمر الشريف في فيلم Top Secret للمخرج بليك إدواردز عام 1984، ويرجع هذا المعطف إلى بيت الأزياء البريطاني الشهير Burberrys وتقدر هذه المجموعة قيمته ب 300 يورو بحد أدنى.

وكان قد كشف الأمر المنتج حسام العون عبر صفحته قائلا : حاجة كنت أتخيل انها ممكن تتعرض للبيع : بالطو عمر الشريف و كروته البنكية و كارت عضويته في الاتحاد الفرنسي لسباقات الخيل

فيما نقي طارق ابن عمر الشريف معرفته بهذا الامر مؤكدا أنه ابلغ الشرطة الفرنسية بالواقعة لأنها تعد بمثابه سرقة .