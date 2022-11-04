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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سول وبرلين تتفقان على التعاون فيما يتعلق بالتهديدات الكورية الشمالية

صدى البلد

اتفقت كوريا الجنوبية وألمانيا على التعاون الوثيق فيما يتصل بالتهديدات الكورية الشمالية.


وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن ذلك جاء خلال محادثات قمة جمعت الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير صباح اليوم الجمعة في المكتب الرئاسي في يونغسان بسول.


وقال يون - في تصريح عقب المحادثات - إن البلدين تشاركا قلقهما البالغ بشأن التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، واتفقا على التعاون الوثيق من أجل اتخاذ رد فعل موحد للمجتمع الدولي في حال قيام الشمال باستفزاز خطير إضافي، وأيضا على تعزيز التعاون في الجهود لتحسين حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.


من جانبه أكد شتاينماير، أن التوترات التي تتسبب بها كوريا الشمالية من خلال إطلاقها الصواريخ "غير مقبولة" وتنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتشكل تهديدا للمجتمع الدولي، داعيا بيونج يانج إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والاستجابة للدعوات إلى الحوار.


وعبر الرئيس الألماني عن احترامه لجهود كوريا الجنوبية المبذولة لاستئناف مناقشات نزع السلاح النووي، مشيرا إلى المبادرة الجريئة التي اقترحها الرئيس يون على كوريا الشمالية لتقديم مساعدات اقتصادية مقابل خطوات بيونج يانج نحو نزع السلاح النووي.


وشدد الجانبان على التعاون في القضايا الثنائية والدولية، فضلا عن قضية كوريا الشمالية.


وأضاف أن الطرفين أكدا أن اضطراب سلاسل التوريد العالمية يؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي واتفقا على تعزيز التعاون في الأمن الاقتصادي من أجل إنشاء سلاسل التوريد المستقر وتعزيز أمن الطاقة.
 

كوريا الجنوبية وألمانيا الكورية الشمالية يونهاب

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