صحة منيا القمح: المبادرات الرئاسية تصل للمواطن في أي مكان.. فيديو

قال الدكتور أحمد عزيز توفيق، مدير الإدارة الصحية بـ منيا القمح، إن التعداد السكاني لـ "مينا القمح" يمثل حوالي 10% من إجمالي سكان الشرقية، والذي يتعدى 883 ألف نسمة، موضحا أن مباردات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف أكثر من فئة من الفئات موزعة بجميع الوحدات الصحية، وتصل للمواطن في أقرب مكان له.

وتابع أحمد عزيز توفيق، خلال لقائه بجولة خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 41 وحدة صحية على مستوى مركز "منيا القمح"، وتتضمن كافة الخدمات الصحية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأردف مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، أن التوعية الطبية بالوحدات الصحية بمنيا القمح من ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" جولة في محافظة الشرقية لرصد الخدمات الصحية المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية.