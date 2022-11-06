عايز أرجع زي زمان.. خالد الغندور يفجر مفاجأة حول رحيله عن قناة الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن سر رحيله عن قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"الحقيقة ان عقدي هينتهي بنهاية الشهر و علاقتي بالمستشار مرتضي رائعة و علاقتي بالشركة المتحدة ايضا اكثر من رائعة .

وأضاف :"و لكن حان الوقت للتغيير وقد اشتقت لعملي في قناة عامة مثل دريم لسنوات وأون أيضا و ال تي سي و حابب ارجع لزمان ثاني مع كل الاحترام والتقدير للجميع".

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، رحيله عن قناة الزمالك بنهاية الشهر الجاري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "ينتهي تعاقدي مع قناة الزمالك بنهاية شهر نوفمبر.. أتمني التوفيق لي فيما هو قادم بإذن الله".



ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور وفيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة لمناقشة احتياجات الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” : “جلسة بين إدارة الزمالك وفيريرا ، خلال ساعات لحسم ملف صفقات الشتاء ومناقشة احتياجات الفريق ”.

وانتهى البنيني سامسون أكينولا، لاعب فريق الزمالك من برنامجه العلاجي، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا، وحرمته من المشاركة مع الزمالك في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، وأمام إنبي بالدوري المصري.

وأكد مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك، أن سامسون تعافى تماما من الإصابة التي عانى منها في مفصل الحوض، على أن يعود لتدريبات الزمالك الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وسيكون سامسون أكينولا جاهزا للمشاركة مع الزمالك عقب فترة التوقف الجارية، حيث يصطدم الزمالك بالمصري البورسيعيدي في كأس مصر يوم 26 نوفمبر الجاري.

وكان سامسون أكينولا قد شارك مع الزمالك في الجولتين الأولى والثانية أمام سموحة ونجح في تسجيل هدفا في فوز الزمالك، وأمام سيراميكا كليوباترا، لكنه غاب عن الجولة الثالثة.

وتعادل الزمالك مع إنبي في جولة مقدمة من الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري بنتيجة 1-1، يوم الأربعاء الماضي، بعدما فاز في الجولة الأولى والثانية.

وتراجع الزمالك للمركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، خلف الأهلي المتصدر، والاتحاد السكندري الوصيف.