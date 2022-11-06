تاكيس جونياس: لاعبو بيراميدز جائعون لكتابة التاريخ.. وهذا ما ينقص مصطفى فتحي

أثنى تاكيس جونياس مدرب فريق بيراميدز على مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم والذي انتقل إلى صفوف بيراميدز قادما من التعاون السعودي.



قال تاكيس جونياس في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى فتحي لاعب رائع وأنا أنتظر منه أشياء عظيمة جدا، أعرف أنه لم يتدرب لمدة 3 أشهر ولذلك أنا أعمل معه لإعادته للياقته البدنية بالتدريج"



وأضاف: "سنتقدم خطوة للأمام من خلال الفوز بالمباريات وعندما نخسر المباراة لابد أن نتعلم، وأن نستغل ألم الخسارة ليكون حافزا لنا للفوز بالبطولات"



وختم حديثه قائلا: "ما أراه في عيون اللاعبين هو أنهم جائعون لكتابة تاريخهم ونحن يمكننا أن نكتب تاريخنا ليس بالكلمات ولكن بالعمل"