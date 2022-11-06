عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقف قلبه ثم عاد ينبض.. القصة الكاملة لإنقاذ حياة رضيع بمستشفى برج العرب

مستشفى برج العرب
مستشفى برج العرب

داخل غرفة عمليات داخل مستشفى برج العرب، غربي الإسكندرية، تجمع عدد من الأطباء والممرضات لإجراء عملية ولادة، وأثناء العملية، توقف الطفل عن الحركة لكنه يتنفس، ها هو يحرك يده، لم يمت، لا يزال على قيد الحياة، ولكن قلبه شبه متوقف.

ابنك حمزة مات.. فاجعة بالإسكندرية بعد وفاة طفل سقط من الدور الثامن| القصة الكاملة


لكن الدكتور أيمن رشاد، طبيب النساء والتوليد، وفريقه بالمستشفى، لم يفقدوا الأمل في الله بعدما انفجر رحم الأم، وتوقف قلب الصغير.

يدب الأمل من جديد، وتتسارع الحركة لإنقاذ الرضيع الذي تمسك بالحياة في أخر لحظة.


وذكرت مديرية الصحة بالإسكندرية، أن أطباء مستشفى برج العرب المركزى نجحوا فى إنقاذ حياة سيدة حامل وجنينها عقب إصابتها بانفجار الرحم.


وأضاف بيان مديرية الصحة بالإسكندرية أن العملية أجريت عبر فريق أطباء النساء والتوليد بالمستشفى بقيادة الدكتور أيمن رشاد،  وقام بالتخدير الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى برج العرب.


من جانبه، قال الدكتور، وليد مختار، مدير مستشفى برج العرب المركزى، أن المستشفى استقبلت سيدة حامل فى شهرها التاسع بعد حدوث إنفجار لرحمها وحالتها سيئة ونزل الجنين وقلبه شبه متوقف.


وأضاف مختار أن أطباء المستشفى قاموا بإجراء جراحة إصلاح لرحم الأم وربط الشريان الرحمى لإيقاف النزيف ونقل الدم والبلازما لها ، كما تم التعامل الطبى وإسعاف الطفل ونقله إلى الحضانة.


وأكد مختار أن حالة الام والطفل حاليا مستقرة تحت المتابعة من الأطباء، وينتظر خروجهما فى أقرب وقت.

الاسكندرية الصحة غرفة عمليات مديرية الصحة برج العرب سيدة حامل القصة الكاملة عملية ولادة الأم والطفل انقاذ رضيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

محدش يضحك عليكم.. شوبير يفجر مفاجأة حول الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

شوبير: أتعجب من انضمام هذا اللاعب لمنتخب مصر

تطور مفاجئ.. موعد انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في أزمة غرامة الزمالك

وضع الجمهور فى حيرة .. فرج عامر يهنئ النادى الأهلى | فما السبب

أيام حزينة على الدولار عالميا| الأخضر يهوى بقوة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

صندوق النقد الدولي يشيد بنجاح تعامل مصر مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

لا يوجد مُنجي من خطر التغير المناخي.. cop27 الحل لمواجهة الطبيعة

بورصة السيارات .. 55 ألف جنيه زيادة في أسعار إم جي 6 الجديدة في مصر

منح المالك 60% والمستأجر 40% من قيمة الشقة حال بيعها|مشروع قانون للإيجار القديم

3 نصائح مهمة لتحسين الصحة والتخلص من الاكتئاب

الرئيس السيسي: حريصون على تكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 صورة من ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية

مبلغ صادم.. سعر فستان ابنة هيفاء وهبي يثير الجدل| شاهد

مع بدء فعاليات قمة المناخ.. مصر تطلق كتابًا عن الإسلام والبيئة

ظهور شبيه طلعت زكريا يتسبب في صدمة الجمهور وابنته تعلق.. صور

فيديو

آخرهن الفرنسية مارين الحيمر.. عارضات أزياء اعتنقن الإسلام أمام الجميع |فيديوجراف

من النظافة إلى التمثيل.. صاحب واقعة الكشري في اختبار كاميرا بفيلم "التاروت"

تغطية حية لـ فعاليات اليوم الأول لمؤتمر المناخ COP27

عن حياة محمد علي كلاي.. طرح برومو فيلم My Father Muhammad Ali

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ