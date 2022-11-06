توقف قلبه ثم عاد ينبض.. القصة الكاملة لإنقاذ حياة رضيع بمستشفى برج العرب

داخل غرفة عمليات داخل مستشفى برج العرب، غربي الإسكندرية، تجمع عدد من الأطباء والممرضات لإجراء عملية ولادة، وأثناء العملية، توقف الطفل عن الحركة لكنه يتنفس، ها هو يحرك يده، لم يمت، لا يزال على قيد الحياة، ولكن قلبه شبه متوقف.



لكن الدكتور أيمن رشاد، طبيب النساء والتوليد، وفريقه بالمستشفى، لم يفقدوا الأمل في الله بعدما انفجر رحم الأم، وتوقف قلب الصغير.

يدب الأمل من جديد، وتتسارع الحركة لإنقاذ الرضيع الذي تمسك بالحياة في أخر لحظة.



وذكرت مديرية الصحة بالإسكندرية، أن أطباء مستشفى برج العرب المركزى نجحوا فى إنقاذ حياة سيدة حامل وجنينها عقب إصابتها بانفجار الرحم.



وأضاف بيان مديرية الصحة بالإسكندرية أن العملية أجريت عبر فريق أطباء النساء والتوليد بالمستشفى بقيادة الدكتور أيمن رشاد، وقام بالتخدير الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى برج العرب.



من جانبه، قال الدكتور، وليد مختار، مدير مستشفى برج العرب المركزى، أن المستشفى استقبلت سيدة حامل فى شهرها التاسع بعد حدوث إنفجار لرحمها وحالتها سيئة ونزل الجنين وقلبه شبه متوقف.



وأضاف مختار أن أطباء المستشفى قاموا بإجراء جراحة إصلاح لرحم الأم وربط الشريان الرحمى لإيقاف النزيف ونقل الدم والبلازما لها ، كما تم التعامل الطبى وإسعاف الطفل ونقله إلى الحضانة.



وأكد مختار أن حالة الام والطفل حاليا مستقرة تحت المتابعة من الأطباء، وينتظر خروجهما فى أقرب وقت.