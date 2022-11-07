النتيجة لا تصدقها.. فوائد ماء الأرز للبشرة والشعر

يعد الأرز من السلع المتوفرة بشكل شائع في كل منزل، ويُقال إن الماء المصفى بعد طهي الأرز مفيد للبشرة والشعر. ماء الأرز غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد البشرة بالفعل. كما أنه يحتوي على مادة آلانتوين ومضادات الأكسدة التي لها العديد من الخصائص العلاجية والمهدئة. يمكن أيضًا استخدام ماء الأرز للشعر لاحتوائه على الكربوهيدرات التي تساعد في تقوية الشعر. يستخدم كغسول ، بعد غسل الشعر بالشامبو ، يمكن أن يضيف لمعانًا للشعر.

كيفية استخلاص ماء الأرز بالطريقة الصحيحة

من أجل استخدام ماء الأرز ، يمكنك غلي الأرز وتجميع الماء عند تصفيته. قم بتبريده واستخدامه للعناية بالجمال. احفظي ما تبقى من ماء الأرز في الثلاجة. أو يمكنك نقع حبات الأرز في الماء لمدة نصف ساعة تقريبًا. ثم صفيها بمنخل. يمكنك الضغط على بعض الحبوب أثناء إجهادها. احتفظ بها في الثلاجة ثم استخدامها

فوائد ماء الأرز للبشرة



يقال أن ماء الأرز يعمل على تهدئة وشفاء الجلد في حالات التهاب الجلد وأمراض الجلد. يقال إن غسل الجلد المصاب بماء الأرز يتحكم في الحالة. يقال إن النشا الموجود في ماء الأرز يهدئ البشرة في حالات مثل الأكزيما. اغمس قطعة قماش نظيفة في ماء الأرز ثم ضعها على المنطقة المصابة. بعد دقيقتين إلى ثلاث دقائق ، اترك الجلد يجف من تلقاء نفسه. في الواقع ، يمكن غسل البشرة المعرضة لحب الشباب أو حتى الجلد المصابة بثورات حب الشباب بماء الأرز لتهدئة وشفاء الجلد. كما أنه يساعد على شد المسام وتنقية البشرة. يمكن وضع ماء الأرز على الوجه بقطعة قطن ثم تدليكه لبضع دقائق لتنشيط البشرة. في الواقع ، ماء الأرز له تأثير قابض ويساعد على تقليل الزيت وبالتالي يمنع البثور وحب الشباب.