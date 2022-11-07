تقام اليوم الاثنين، مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2022-2023، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية.

وكان أسدل الستار على دور المجموعات بنهاية الجولة السادسة، التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي.

موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام القرعة اليوم، الاثنين في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة، وتنقل القرعة على الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية، كما ستذاع عبر الموقع الإلكتروني لـ"يويفا".

وكان تأهل في الصدارة كل من: بايرن ميونخ - ريال مدريد - مانشستر سيتي - بنفيكا - تشيلسي - نابولي - بورتو - توتنهام هوتسبير.

أما الفرق المتأهلة في الوصافة: ليفربول - باريس سان جيرمان- كلوب بروج - إنتر ميلان - بوروسيا دورتموند - آينتراخت فرانكفورت - لايبزيج - ميلان.