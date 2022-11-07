طرح 95 قطعة أرض بالمدن الجديدة للبيع بنظام التخصيص المباشر

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح 95 قطعة أرض للبيع فى 26 مدينة جديدة، خلال شهر نوفمبر ، عبر آلية التخصيص الفورى.

وتتيح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بداية كل شهر حزمة من الأطروحات الخاصة بالأراضى للحصول عليها بنظام التخصيص الفورى، ذلك عبر الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

أرض العاشر من رمضان

وطرحت الهيئة قطعة أرض مساحتها 34527 مترا مربعا، لإنشاء مزرعة دواجن فى مدينة العاشر من رمضان، وبسعر يبلغ 549520 جنيها للفدان الواحد.

أراضى استثمارية

وتم طرح قطع أراضٍ متنوعة للاستثمار بأنشطة صناعى ومخازن وورش وخدمات " حضانة – تجارى – تجارى إدارى سكنى " بمدينة 15 مايو.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم طرح قطعة الأرض رقم 4 بنشاط تجاري بمسطح 5468م2 قطع أراضٍ بنشاط تجارى على طريق الأوتوستراد بمنطقة الـ250 فدانا، وقطعة أرض بنشاط تجاري بمساحة 3210م٢ بالمنطقة المحصورة بين منطقة الإسكان الاجتماعي 2 والمجاورة 6 بالمرحلة الرابعة، مضيفاً أن النسبة البنائية للقطعتين هي 40% من إجمالى مساحة الأرض، والارتفاع المسموح به ( بدروم + أرضى + دورين )، بالإضافة إلى طرح قطعة أرض رقم 3 بمركز الحى (1- ب) بنشاط حضانة بمساحة 2950 م2 وارتفاع أرضى وأول لإدارة الحضانة فقط، وقطعتي أرض بنشاط تجارى إدارى سكنى بمركز الحي (1- ب) بمساحات 1660م2 و 920م2 بنسبة بنائية 30%، وارتفاع ( بدروم + أرضى + 3 أدوار متكررة).

وبالنسبة للنشاط التعليمي، شهدت الطروحات طفرة فى عدد الأراضى المطروحة ذات النشاط التعليمي، بواقع 11 قطعة تتنوع بين حضانة وتعليم عالٍ، وتتوزع فى عدة مدن مختلفة، وهي: حدائق أكتوبر، العبور، العبور الجديدة، مايو، دمياط الجديدة، قنا الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا الجديدة، رشيد الجديدة.