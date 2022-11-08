عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

Cop27|كبير مفاوضي الرئاسة لمؤتمر المناخ: كلمة الرئيس تحث على سرعة اتخاذ القرارات..(خاص)

صدى البلد

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لقمة المناخ COP 27، وشارك بالمؤتمر العديد من القادة والنشطاء والمسئولين، لطرح الرؤية الخاصة لإيجاد حلول لأزمة تغير المناخ وتداعياتها ومن أبرزها مشكلة التصحر التي تفاقمت بسبب أزمة التغيرات المناخية.

وأفتتح الرئيس السيسي فعاليات قمة المناخ COP 27، بحضور ومشاركة 120 من القادة والزعماء حول العالم ورؤساء الحكومات، فيما شهدت الجلسة رسالة ترحيب من مصر وعرض فيلم قصير عن التغير المناخي، وألقى الرئيس السيسي كلمة،  حدد من خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية جمعاء مسلطا الضوء على الأزمة الروسية الأوكرانية.

شرم الشيخ أولى المدن نحو التحول الأخضر

 

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته، أن مؤتمر المناخ ينعقد في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام وأولي المدن المصرية التي تعرف طريقها نحو التحول الأخضر، وتعلق بها أنظار وعقول العالم لمتابعة وقائع مؤتمرنا وما يخرج منها من نتائج تساهم في تحول مصائر ملايين البشر نحو الأفضل.

وأضاف السيسي، نهدف إلى خلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب وظروف مواتية للحياة والعمل نحو النمو دون أضرار بموارد عالمنا التي يتعين عليها العمل على تنميتها واستثمارها وجعلها أكثر استدامة".

 

الإمارات تشكر مصر

 

ومن جانبه، قدم بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشكر لجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية على تنظيم واستضافة القمة 27 لمؤتمر الأطراف، وأشار: "أننا نجتمع اليوم في وقت حرج لكوكبنا في عالمنا يواجه تحديات معقدة وأهمها تغير المناخ الذى أصبح يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم، وبما أننا لا نملك إلا أرضا واحدة من الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي".

وخلال الفعاليات أفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جناح المياه، الذى تنظمه وزارة الموارد المائية والري، بالمنطقة الزرقاء، خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

وعلق على ذلك السفير محمد نصر، بأن اليوم كانت بداية الفعاليات الأولي في الشق الرئاسي، وكانت المفاوضات تحدث بالتفاوض مع الرئاسة، وتم عقد ثلاث جلسات حوارية، وكان يشارك بالجلسة الواحدة 20 رئيس دولة، وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، وكانت تلك الجلسات مميزة للغاية وكان أول مرة يتم تقديم نقاط حوارية تسلط الضوء على تغير المناخ والأمن الغذائي، وتم مناقشة التمويل أيضًا لصالح التغيرات المناخية.

الخروج بتوصيات هامة

وأكد السفير محمد ناصر، كبير مفاوضي فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر قمة المناخ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تلك الجلسات كانت مميزة جدًا في الحوار، وتم الخروج منها بتوصيات هامة، مشيرًا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مميزة جدًا وواضحة لحث الدول على للطموح باتخاذ إجراءات واضحة للتعامل مع تغير المناخ، وتقديم الدعم للدول النامية، وكانت تلك رسالة واضحة وصريحة تحث على ضرورة سرعة اتخاذ القرارات، وكانت الكلمة أيضًا تحمل رؤساء الدول المشاركين في هذا اليوم وهم أكثر من 100 رئيس دولة بالمسؤوليات التي تقع على عاتقهم، مشيرًا بأن تطرق الرئيس السيسي إلى سرعة التدخل وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية شيء عظيم، وهذا يدل على أهتمامة بالأزمات التي يعاني منها المجتمع الدولي في الوقت الراهن، لأن العالم يعاني من نتائج تلك الحرب. 

txt

مؤشرات قمة تاريخية.. تعهدات بـ15 مليار دولار بمؤتمر المناخ لإنقاذ الأرض

txt

اتحاد الصناعات المصرية يشارك في قمة المناخ.. تفاصيل

وأضاف "ناصر"، أن الرئيس وجه العمل على خفض الاحترار المناخي، حتى يصل إلى 1.5 درجة، ولكن الإجراءات التي أعلنت الدول أنها ستتخذها ستجعل درجة الحرارة 2.5، وهناك فرق درجة تقريبًا، وهذا يتطلب من الدول أن تأخذ إجراءات أكثر جدية لكي نصل إلى المطلوب، مشيرًا بأن موقف الدول النامية بمؤتمر المناخ cop 27، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول هو أن هناك جزء كبير من الدول النامية متأثر بشكل كبير من تغيرات المناخ، والجزء الثاني يشارك في المفاوضات ليسعى ضمان الانتقال العادل، ففي باريس توفقنا على عملية أنتقال وتغير في النمط الاقتصادي.

وأختتم ناصر، بأن الجزء الثالث يقوم بعرض المشاكل الذي يعاني منها، ويعرض الإجراءات الطموحة الذي بدأ في تنفيذها على أرض الواقع، والغرض منه الوصول في إمكانية التوسع في تلك الإجراءات، ولكن ما يحتاجة هو التمويل، وجميع الدول النامية أجمعت على احتياجها للتمويل المناسب والتكنولوجيا المناسبة.

 

 

أهداف قمة المناخ المناخ التغيرات شرم الشيخ الرئيس السيسي مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. شيرين عبدالوهاب تعود لـ حسام حبيب ويجلسان سويا داخل فيلا بالتجمع الخامس

بعد 12 ساعة فقط.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر

بسبب تدخلات حسام حبيب.. مدير أعمال شيرين يتخلى عنها| خاص

الحق قبل الغلق.. شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

تراجع عالمى كبير في أسعار الدولار

وظائف حكومية لكافة المؤهلات.. تعرف على الشروط وموعد وطريقة التقديم

أفضل لاعبي إفريقيا.. حقيقة إسلام دروجبا| شاهد

جريمة الأشقاء الثلاثة.. انتقموا من شقيقتهم وعشيقها في البحيرة| تفاصيل

ترشيحاتنا

نجم الأهلي خارج حسابات كولر.. ورحيله عن النادي في يناير

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 8-11-2022

دعاء اسم الله الأعظم لقضاء الحوائج.. 8 كلمات لا ترد الآن

مسؤولة لبنانية عن دعوة السيسي لوقف الحرب الأوكرانية: الأهم في قمة المناخ| فيديو

وزير الري يكشف تفاصيل مبادرة التكيف مع قطاع المياه

رفع الحرج عنها.. ميمي فؤاد يكشف تفاصيل انفصاله عن إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب l خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملة معدنية جديدة في مصر فئة 100 جنيه .. اعرف القصة

في أسبوعين.. أسرع ريجيم خارق لنحت قوامك

نوع مهمل من الفواكه خارق في محاربة ألم المفاصل

بعد عودتها لحسام حبيب.. إطلالات صدمت جمهور شيرين بعد الطلاق

فيديو

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ