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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار تويوتا برادو موديل 2023 في السعودية .. صور

سيارة تويوتا برادو
سيارة تويوتا برادو موديل 2023

يحتوي السوق السعودي للسيارات علي أنواع مختلفة من إصدارات شركة تويوتا لصناعة السيارات، وبالتالي كشفت شركة تويوتا عن أسعار سياراتها برادو موديل 2023 في السعودية.

سيارة تويوتا برادو موديل 2023

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المواصفات الفنية لسيارة تويوتا برادو موديل 2023 في السعودية

تستمد سيارة تويوتا برادو موديل 2023 قوتها من محرك محرك 4 سلندر سعة 2700 سي سي، ينتج منه قوة تصل إلي 164 حصان، وعزم اقصي للدوران يصل إلي 246 نيوتن/متر، متصل مع ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

سيارة تويوتا برادو موديل 2023

ويمكن لسيارة تويوتا برادو موديل 2023 أن تحصل علي قوتها من محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2800 سي سي تيربو، ينتج منه قوه حصانيه تصل إلي 201 حصان، وعزم اقصي للدوران يصل إلي 500 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من  6 سرعات.

أو محرك سداسي الأسطوانات سعة 4000 سي سي، ينتج قوه قدرها271 حصان، وعزم اقصي للدوران  381 نيوتن/متر ، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات.

أسعار سيارة تويوتا برادو موديل 2023 في السعودية

تأتي سيارة تويوتا برادو ستاندر نسخة TXL موديل 2023، وتحتوي علي 3 أبواب بسعر  165.370 ألف ريال سعودي، وسيارة برادو نسخة TXL1 بسعر 165.370 ألف ريال سعودي، وسيارة برادو الجديدة نسخة TXL3 بسعر 175.605 ألف ريال سعودي، وبرادو نسخة TXL1 ديزل بسعر 187.220 ألف ريال سعودي، وسعر تويوتا برادو نسخة TXL2 ديزل بسعر 193.315 ألف ريال سعودي، وسعر سيارة برادو نسخة TXL3 ديزل بـ 198.260 ألف ريال سعودي أي ما يعادل.

سيارة تويوتا برادو موديل 2023

أما بالنسبة إلي سعر سيارة تويتا برادو ذات الـ 6 أسطوانات الجديدة نسخة TXL STD فيبلغ سعرها 180.895 ألف ريال سعودي، وبرادو نسخة TXL1  ذات الـ 6 أسطوانات الجديدة بسعر 192.970 ألف ريال سعودي ، وسيارة برادو نسخة TXL2  ذات الـ 6 أسطوانات بـ 197.685 ألف ريال سعودي، وسعر برادو TXL بلاك ادشن بمحرك 6 أسطوانات يصل سعرها إلي 206.080 ألف ريال سعودي، وسعر برادو نسخة TXL3  ذات الـ 6 أسطوانات يبلغ 215.510 ألف ريال سعودي، وبرادو نسخة VX1 بسعر 206.080 ألف ريال سعودي، وسعر تويوتا برادو نسخة VX2 يبلغ 218.040 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا برادو موديل 2023

والجدير بالذكر أن بداية صناعة سيارة تويوتا برادو من قبل شركة تويوتا اليابانية كان في عام 1984 ، وصدر منها الجيل الأول في عام 1984 .

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