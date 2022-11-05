عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا رايز موديل 2023 الجديدة في السعودية .. تفاصيل

تويوتا رايز موديل2023
تويوتا رايز موديل2023

كشفت شركة تويوتا عن سعر تويوتا رايز موديل 2023 الجديدة في السعودية،  وتنتمي سيارة تويوتا رايز إلي  فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة الاقتصادية، وتنافس كيا ستونيك، و هيونداي فينيو، و مازدا CX3،و فورد ايكو سبورت، و رينو كابتشر .

تويوتا رايز موديل2023

وبالتالي وصل سعر تويوتا رايز ستاندر نسخة XLE  إلي 66.240 ألف ريال سعودي، وسعر رايز الجديدة نسخة ليمتد وصل إلي 72.910 ألف ريال سعودي.

تويوتا رايز موديل2023

تستمد سيارة تويوتا رايز XLE قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي ، ينتج قوه قدرها 87 حصان، وعزم اقصي للدوران 113 نيوتن/متر، متصل مع ناقل حركة متغير من فئة CVT، ووصل سعة خزان وقودها إلي 36 لتر، وتستهلك 1 لتر لقطع مسافة 21.7 كم .

تويوتا تكشف عن 3 إصدارات جديدة للطرق الوعرة بمعرض سيما| صور

تويوتا تطرح سيارتها الجديدة أفالون موديل 2022

تحصل سيارة تويوتا رايز ليمتد على محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي، ينتج قوه قدرها 97 حصان، وعزم اقصي للدوران  140 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك من فئة  CVT، وتصل سعة خزان وقودها إلي  36 لتر، وتستهلك 1 لتر لقطع مسافة 20.6 كم .

تويوتا رايز موديل2023

تقدم سيارة تويوتا رايز موديل2023 بطول 4.030 مم ، وعرض 1.710مم ، وارتفاع 1.635 مم، وإطارات ألمنيوم مقاس 16 بوصة، وأنوار هالوجين أمامية، وكشافات ضباب أمامية هالوجين، وأنوار خلفية LED، ونظام الدخول بدون مفتاح، ومرايات جانبية كهربائية مع إشارات انعطاف، وجناح خلفي، ومقاعد قماش، ومكيف هواء بتحكم يدوي، وأزرار تحكم على المقود، وشاشة معلومات متعددة، وتحكم كهربائي لجميع النوافذ، ومنفذ USB أمامي، ونظام صوتي من 4 سماعات، وشاشة لمس متعددة الوسائط مقاس 7 بوصة، ونظام Apple CarPlay .

تأتي تويوتا رايز موديل2023 بنظام تحكم في وضعية القيادة ، و كاميرا خلفية، و حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف، و وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، وفرامل مانعه للانغلاق، ونظام التحكم بالتوازن، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام منع تشغيل المحرك.

تويوتا رايز موديل2023

تحتوي سيارة تويوتا رايز ليمتد موديل 2023 علي إطارات ألمنيوم مقاس 17 بوصة، وأضواء LED أمامية مع إشارة انعطاف، وكشافات ضباب هالوجين، وأنوار LED خلفية، و دخول بدون مفتاح، ومرايات جانبية كهربائية مع إشارات انعطاف، وجناح خلفي، وكراسي قماش، وإضاءة أرضية داخلية أمامية، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة وتدعم ابل كار بلاي .

تويوتا رايز موديل2023

تمتلك  نسخة ليمتد أيضا نظام التحكم في وضعية القيادة، و كاميرا خلفية، و حساسات أمامية للمساعدة على الوقوف، و حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف، ووسائد هوائية، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، و فرامل مانعه للانغلاق، و نظام التحكم بالتوازن، و نظام مراقبة ضغط الإطارات، و نظام منع تشغيل المحرك ضد السرقة .

 

تويوتا رايز تويوتا رايز موديل 2023 كيا ستونيك هيونداي فينيو مازدا CX3 فورد إيكو رينو كابتشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

مصرع 5 من أسرة واحدة.. شاهد| اللقطات الأولى لحادث محور الضبعة

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

شفاف ولا بطانة.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل|شاهد

زيادة 26 جنيها ..سعر الذهب فى مصر اليوم 5-11-2022

العربية إتعجنت.. عبد الستار يفقد زوجته وأبنائه الثلاثة في حادث مأساوي بمطروح| القصة الكاملة

130 جنيها للجملي.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

موضوعات متعلقة

سعر سيتروين سي اليزيه موديل 2023.. صور

تبدأ من 2950 دينارا.. أرخص 5 سيارات زيرو في الكويت موديل 2022| صور

سوق المستعمل| هيونداي إكسيل بـ 55 ألف جنيه.. صور

سوق المستعمل| سيارة 4×4 بـ37 ألف جنيه.. تفاصيل

سوق المستعمل.. أرخص فيرنا أوتوماتيك بـ 135 ألف جنيه موديل 2010

اشتري واحدة منها.. 5 سيارات موديل 2022 في السعودية | صور

أول رام 1500 كهربائية موديل 2023 يتم إنتاجها.. فيديو

سكودا تكشف مواصفات سيارتها الرياضية أوكتافيا VRS .. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد إعلان إصابته.. موقف ميسي من المشاركة في كأس العالم 2022

الفرح تحول لميتم| مئات الأهالى يشيعون جنازة والد عريسين سقط أثناء حفل زفافهما بالبحيرة.. صور

مشاهدة مباراة مانسشتر سيتي وفولهام مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري الإنجليزي

استشاري يكشف مشاكل خطيرة تسببها مشاجرة الأزواج على الأطفال

قرار جمهوري بتعيين الدكتور شريف خاطر عميد حقوق السابق رئيسًا لجامعة المنصورة

الكربون الأزرق.. سمكة قرش تكشف أكبر نظام بيئي سينقذ مناخ العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتناقها الإسلام.. مارلين الحيمر فى صور جديدة أمام الكعبة.. شاهد

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير لأحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين

أقراط ماسية حولتها إلى بروش؟. قصة "دبوس" ظهرت به الملكة كاميلا

رغم أناقتها.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان بلقيس في مهرجان Diafa|شاهد

فيديو

تتعدى الخطوط الحمراء.. رأي غير متوقع من إيناس الدغيدي في ياسمين عز ورضوى الشربيني

التمثيل أصعب من الطب.. تفاصيل خلاف جمال شعبان مع أحمد زاهر

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير لأحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين

انخفاض في درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ