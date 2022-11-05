سعر تويوتا رايز موديل 2023 الجديدة في السعودية .. تفاصيل

كشفت شركة تويوتا عن سعر تويوتا رايز موديل 2023 الجديدة في السعودية، وتنتمي سيارة تويوتا رايز إلي فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة الاقتصادية، وتنافس كيا ستونيك، و هيونداي فينيو، و مازدا CX3،و فورد ايكو سبورت، و رينو كابتشر .

تويوتا رايز موديل2023

وبالتالي وصل سعر تويوتا رايز ستاندر نسخة XLE إلي 66.240 ألف ريال سعودي، وسعر رايز الجديدة نسخة ليمتد وصل إلي 72.910 ألف ريال سعودي.

تويوتا رايز موديل2023

تستمد سيارة تويوتا رايز XLE قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي ، ينتج قوه قدرها 87 حصان، وعزم اقصي للدوران 113 نيوتن/متر، متصل مع ناقل حركة متغير من فئة CVT، ووصل سعة خزان وقودها إلي 36 لتر، وتستهلك 1 لتر لقطع مسافة 21.7 كم .

تحصل سيارة تويوتا رايز ليمتد على محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي، ينتج قوه قدرها 97 حصان، وعزم اقصي للدوران 140 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT، وتصل سعة خزان وقودها إلي 36 لتر، وتستهلك 1 لتر لقطع مسافة 20.6 كم .

تويوتا رايز موديل2023

تقدم سيارة تويوتا رايز موديل2023 بطول 4.030 مم ، وعرض 1.710مم ، وارتفاع 1.635 مم، وإطارات ألمنيوم مقاس 16 بوصة، وأنوار هالوجين أمامية، وكشافات ضباب أمامية هالوجين، وأنوار خلفية LED، ونظام الدخول بدون مفتاح، ومرايات جانبية كهربائية مع إشارات انعطاف، وجناح خلفي، ومقاعد قماش، ومكيف هواء بتحكم يدوي، وأزرار تحكم على المقود، وشاشة معلومات متعددة، وتحكم كهربائي لجميع النوافذ، ومنفذ USB أمامي، ونظام صوتي من 4 سماعات، وشاشة لمس متعددة الوسائط مقاس 7 بوصة، ونظام Apple CarPlay .

تأتي تويوتا رايز موديل2023 بنظام تحكم في وضعية القيادة ، و كاميرا خلفية، و حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف، و وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، وفرامل مانعه للانغلاق، ونظام التحكم بالتوازن، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام منع تشغيل المحرك.

تويوتا رايز موديل2023

تحتوي سيارة تويوتا رايز ليمتد موديل 2023 علي إطارات ألمنيوم مقاس 17 بوصة، وأضواء LED أمامية مع إشارة انعطاف، وكشافات ضباب هالوجين، وأنوار LED خلفية، و دخول بدون مفتاح، ومرايات جانبية كهربائية مع إشارات انعطاف، وجناح خلفي، وكراسي قماش، وإضاءة أرضية داخلية أمامية، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة وتدعم ابل كار بلاي .

تويوتا رايز موديل2023

تمتلك نسخة ليمتد أيضا نظام التحكم في وضعية القيادة، و كاميرا خلفية، و حساسات أمامية للمساعدة على الوقوف، و حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف، ووسائد هوائية، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، و فرامل مانعه للانغلاق، و نظام التحكم بالتوازن، و نظام مراقبة ضغط الإطارات، و نظام منع تشغيل المحرك ضد السرقة .