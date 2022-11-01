تويوتا تطرح سيارتها الجديدة أفالون موديل 2022

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن سيارة تويوتا أفالون السيدان في عام 1994، وظهر الجيل الخامس منها في شهر أبريل سنة 2018 كـ سيارة موديل 2019، واليوم تم تطرح سيارة أفالون موديل 2022 في الأسواق .

تويوتا أفالون موديل 2022

تأتي سيارة تويوتا أفالون موديل 2022 بأطوال واعرض مختلفة جاءت علي هذا النحو ، الطول 4.975 مم، والعرض 1.850 مم ، والارتفاع 1.435 مم.

تقدم سيارة تويوتا أفالون بفئات متنوعة وتختلف هذه الإصدارات في السعر، حيث يبدا سعر أفالون ستاندر الجديدة XLE بـ 139.035 ريال سعودي، وسعر سيارة أفالون تورينج الجديدة 148.350 ريال سعودي، وسعر تويوتا أفالون ليمتد الجديدة يبلغ 158.815 ريال سعودي، وسعر أفالون نسخة بريميوم يبلغ 177.790 ريال سعودي .

تويوتا أفالون موديل 2022

تحتوي سيارة تويوتا أفالون موديل 2022 على محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، ينتج قوة 297 حصان، وعزم اقصي للدوران 356 نيوتن/متر، متصل مع ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وخزان وقود سعة 60 لتر، وتستهلك السيارة 1 لتر من البنزين لقطع مسافة 13.2 كم .

تويوتا أفالون موديل 2022

تظهر سيارة تويوتا أفالون ستاندر نسخة XLE بجنوط ألمنيوم مقاس 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية بلون السيارة ويوجد بها إشارات انعطاف قابلة للطي كهربائيا، ومقاعد من الجلد، ومكيف أوتوماتيك، ومقود من الجلد الطبيعي، وأزرار تحكم في نظام الصوت، وباب داخلي مطعم بالخشب، وفتحات تكييف خلفية، وشاشة لمس مقاس 9 بوصة، وبلوتوث، ونظام أبل كار بلاي، و 8 سماعات للنظام الصوتي، ونظام دخول ذكي، وزر تشغيل/إيقاف المحرك .

تويوتا أفالون موديل 2022

تمتلك سيارة تويوتا أفالون موديل 2022 مثبت سرعة، ونظام التحكم في وضعيات القيادة، وكاميرا خلفية، وحساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الاصطفاف، ووسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية، ووسائد هوائية ستائرية، وتحكم مركزي من باب الراكب، وحساسات أمامية، وحساسات خلفية، وفرشات أرضية من القماش.