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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 440 ألف جنيه .. سعر تويوتا راش موديل 2022

تبدأ من 440 الف ..
تبدأ من 440 الف .. سعر تويوتا راش موديل 2022

تعتبر السيارة تويوتا راش موديل 2022 من أبرز طرازات الصانع الياباني المقدمة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية.

تمتلك السيارة تصميما خارجيا كبيرا نسبيًا مع نسبة طول 4435 مم، و 1695 مم للعرض، مع مساحة داخلية تتسع إلى 7 مقاعد.

تويوتا راش موديل 2022

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وتأتي السيارة تويوتا راش موديل 2022 بسعة تخزين 209 لتر مع إمكانية مضاعفتها عند طي المقاعد، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2685 مم، مع جنوط رياضية 16 و 17 بوصة، بالإضافة إلى سبويلر خلفي اعلى ناحية الزجاج، ومرايات جانبية كهربائية، مع مصابيح امامية حادة المظهر.

تويوتا راش موديل 2022

ويصل ارتفاع السيارة تويوتا راش موديل 2022 إلى 1705 مم، بينما دعمت بالعديد من وسائل الحماية مثل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية التوازن الالكتروني، والمساعدة على تجاوز المرتفعات.

تويوتا راش موديل 2022

ويمكن للسيارة تويوتا راش موديل 2022 الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0، في فترة زمنية تستغرق 13 ثانية، حيث دعمت بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي النقلات بتقنية الجر الامامي، مزود بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة 103 حصانا، و 136 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

تويوتا راش موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة تويوتا راش موديل 2022 في مصر 

 

تقدم السيارة تويوتا راش موديل 2022 بسعر رسمي يبدأ من 440 الف جنيه للفئة الاولى، و 470 الف جنيه للفئة الثانية HIGHLINE.

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