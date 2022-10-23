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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا ترفع النقاب عن راف فور GR سبورت موديل 2023 ..صور

تويوتا راف فور GR
تويوتا راف فور GR سبورت موديل 2023

كشفت شركة تويوتا عن إصدارها الجديد تويوتا راف فور موديل 2023، وهي الفئة الأعلى في الأداء الرياضي من ضمن طراز الكروس أوفر الـ SUV، وقد تم توفير نسخة من GR رياضية لسيارة تويوتا راف فور، ليكون أول طراز يحصل على الفئة الرياضية.

تويوتا راف فور GR سبورت موديل 2023

ويمكن الحصول على نسخة تويوتا GR Sport من راف فور موديل 2023 ، هايبرد ، أو بنظام بلج أن هايبرد PHEV، حيث انه يتم يتم محركها الكهربائي.

تويوتا راف فور GR سبورت موديل 2023

تأتي سيارة  تويوتا راف فور GR سبورت موديل 2023 بحواف أقواس عجلات بلون باينو بلاك، وجناح أمامي بمظهر فضي داكن في السيارة الهايبرد ومظهر برونزي في سيارة PHEV .

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وتقدم سيارة تويوتا راف فور GR سبورت موديل 2023 بشارة "GR " الرقيقة ، و اطار مصابيح ضباب محدث ، وتعتبر راف فور GR سبورت  أول طراز في الشركة تقف على جنوط مصنوعه من السبائك التي تم تصميمها باستخدام  تقنية قطع خط فائقة الدقة مقاسها 19 بوصه، ولونها أسود لامع مع تصميم من خمسة أذرع وتفاصيل مقلمة مشكلة بشكل أوتوماتيكي .

تويوتا راف فور GR سبورت موديل 2023

تحتوي سيارة تويوتا راف فور GR سبورت موديل 2023 علي  مقاعد أمامية رياضية مكسوه بمواد تشبه الجلد المدبوغ، ومساند مغطاة بالجلد الصناعي، وشعارات GR علي مساند الرأس، ودرزات فضية متباينة على المقاعد ومقبض ناقل الحركة وعجلة القيادة، وتقليم معدني على الأبواب وعجلة القيادة، وشاشة عرض بانوراميه، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا، وذاكرة لمقعد السائق .

تويوتا راف فور GR سبورت موديل 2023

تمتلك سيارة تويوتا راف فور GR سبورت موديل 2023 لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، و شاشة وسطية مقاس 10.5 بوصه لنظام الترفيه والمعلومات، و مجموعة مطورة من مميزات السلامة، ونظام جديد لمساعدة التوجيه في حالات الطوارئ، ونظام أفضل يحذر السائق قبل الاصطدام .

تويوتا راف فور GR سبورت موديل 2023

وحتي الأن ليس هنام أي معلومات رسمية تدل علي توافر نسخة GR سبورت من تويوتا راف فور للبيع في أسواقنا العربية أم لا .
 

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