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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تهدف لإنتاج 9.7 مليون سيارة سنوياً رغم نقص الرقائق| تفاصيل

صدى البلد

تستمر أزمة نقص الرقائق الإلكترونية “أشباه الموصلات” المستخدمة في انتاج السيارات عالمياً في تهديد وتعطيل الصناعة مع توقعات بعدم وجود نهاية قريبة للأزمة، والتي أدت لوجود العديد من المشاكل والاضطرابات المحيطة بالعديد من العلامات التجارية، وتعتبر تويوتا غير محصنة ضد هذه الاضطرابات.

 

أصدرت تويوتا بياناً رسميًا لتعلن أنه يتعين عليها تعديل تقديرات إنتاجها لهذا العام.

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تذكر تويوتا أن انتشار جائحة Covid-19 لا يزال يسبب "إزعاجًا كبيرًا" للعملاء واضطرابات في سلسلة الإنتاج، حيث يجبر نقص الرقائق شركة صناعة السيارات على تعديل خطط الإنتاج الخاصة بها لشهر نوفمبر عندما تنتج الشركة حوالي 800,000 سيارة، منها 250,000 سيتم بناؤها في اليابان وحوالي 550,000 في أمريكا الشمالية وأوروبا ومناطق أخرى.

 

قد تبدو هذه الأرقام مثيرة للإعجاب، لكن تويوتا تقول إن هذا يمثل انخفاضًا عن توقعاتها الأولية، حيث ستؤدي الطاقة الإنتاجية المخفضة لشهر نوفمبر إلى انخفاض توقعات الإنتاج السنوي بمقدار 9.7 مليون سيارة، من المهم ملاحظة أن هذه التوقعات خاصة بالسنة المالية 2023 (FY2023).

 

قالت تويوتا في البيان الصادر إلى ممثلي وسائل الإعلام "لا يزال من الصعب التطلع إلى الأمام بسبب تأثير أجزاء أشباه الموصلات وعوامل أخرى، ومع ذلك سنواصل فحص توريد قطع الغيار عن كثب والعمل مع الأطراف ذات الصلة للنظر في جميع التدابير الممكنة لضمان أنه يمكننا تسليم أكبر عدد ممكن من المركبات لعملائنا في أقرب وقت ممكن".

 

أصدرت تويوتا أيضًا قائمة بتعليق الإنتاج في نوفمبر في مصانعها اليابانية، وسيكون هناك توقف مؤقت للإنتاج في 8 مصانع و 11 خط إنتاج من إجمالي 28 خطًا في 14 مصنعًا.

 

 سيشهد مصنع Toyota Auto Body Fujimatsu أكبر عدد من الأيام بدون أنشطة إنتاج، ولكن هذا هو المصنع الذي يبني فيه صانع السيارات طرازي JDM Noah و Voxy فقط.

تويوتا قطع الغيار نقص الرقائق اشباه الموصلات COVID-19 TOYOTA

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