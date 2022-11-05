عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن 3 إصدارات جديدة للطرق الوعرة بمعرض سيما| صور

تويوتا سيكويا
تويوتا سيكويا

كشفت تويوتا عن تصميم جديد كلياً من سياراتها العريقة سيكويا بعد غياب لمدة 15 عاماً خلال فعاليات معرض سيما للسيارات المقام حالياً في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

واحتفلت تويوتا بثلاثة إصدارات اختبارية قوية من سيارة سيكويا الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، والمخصصة لتحدي الطرق الوعرة والمنحدرات الجبلية.

تويوتا سيكويا

جاء الإصدار الأزل من سيارة تويوتا سيكويا باسم Expedition Overland، ويشار اليه اختصاراً بإسم Simba، ويتميز بمصد أمامي خاص بونش مدمج فيه، وألواح حماية للهيكل السفلي، ونظام تعليق حصري لتحسين أدائه على أقسى أنواع الطرق، مع جنوط 18 بوصة جديدة، ومصد خلفي فولاذي، وخيمة فوق السقف.

تويوتا سيكويا

يأتي الإصدار الثاني باسم سيكويا TRD Pro Adventurer، ويتميز بتجهيزات سباقات جديدة بالإضافة لمصابيح إضافية متعددة، وسلم خلفي للوصول إلى الخيمة فوق السقف بسهولة، وجنوط سباقات 17 بوصة مع إطارات جديدة مجهزة لجميع التضاريس، وحامل دراجة.

تويوتا سيكويا

جاء الإصدار الثالث من سيارة سيكويا بأسم Ultimate Overlanding ، يتميز بتصميم قوي يحمل مظهراً عنيفاً مزود بمصد أمامي، ومصد خلفي مزدوج مجهز بإطار احتياطي، و مصابيح إضافية، و ونش جديد، وألواح حماية للهيكل السفلي من المنحدرات الوعرة، وثلاجة صغيرة وجنوط جديدة بإطارات 34 بوصة ضخمة.

تويوتا سيكويا معرض سيما TRD Pro Adventurer Adventurer

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

رغم بدايته .. إلغاء حفل ويجز بسبب التكدس الجماهيري

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

موضوعات متعلقة

تبدأ من 60 ألف ريال.. 5 سيارات سيدان جديدة للشراء من السعودية | صور

5 سيارات كروس أوفر صينية زيرو تبدأ من 370 ألف جنيه.. صور

زيادة 140 ألف جنيه على أسعار رينو ميجان موديل 2022 | تفاصيل

بورصة السيارات.. زيادة 40 ألف جنيه على أسعار أم جي 5 و 6 | صور

أرخص كروس أوفر يابانية للشراء من الإمارات.. أعرف سعرها

من السعودية .. نيسان التيما موديل 2022 بالجنيه المصري| صور

بورصة السيارات.. زيادة أسعار جلوري 330S  موديل 2022 | صور

الكهرباء ضد البنزين.. ريماك نيفيرا تتحدى لامبورجيني افينتادور| فيديو

ترشيحاتنا

هل تجب المضمضة عند شرب السجائر قبل الصلاة؟ الإفتاء تجيب

أم مصرية تبكي القلوب بدعوات لابنها أمام الكعبة.. شاهد رد فعله

خاص| لحظة اقتحام الجمهور حفل ويجز .. فيديو

المغرب يجهض عملية لتهريب مليوني قرص مخدر قادمة من لبنان

مشروع قانون يلزم الحكومة بتسليم النواب تقريرا سنويا حول خفض نسبة الانبعاثات

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم السبت 5-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز: أوعي تطلبي فلوس من جوزك في الأوقات دي

بإطلالة جديدة.. إيمان العاصي تستعرض جمالها على إنستجرام

جلسة تصوير مختلفة.. منى زكي تبهر متابعيها في أحدث ظهور| شاهد

ملحن اضطهده..ناقد يكشف سبب منع المطرب النقاش من الغناء مع أصالة بالأوبرا

فيديو

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

هجرة غير شرعية .. تفاصيل مصرع 3 مصريين وفقدان 21 آخرين |فيديو

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ