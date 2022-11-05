تويوتا تكشف عن 3 إصدارات جديدة للطرق الوعرة بمعرض سيما| صور

كشفت تويوتا عن تصميم جديد كلياً من سياراتها العريقة سيكويا بعد غياب لمدة 15 عاماً خلال فعاليات معرض سيما للسيارات المقام حالياً في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

واحتفلت تويوتا بثلاثة إصدارات اختبارية قوية من سيارة سيكويا الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، والمخصصة لتحدي الطرق الوعرة والمنحدرات الجبلية.

تويوتا سيكويا

جاء الإصدار الأزل من سيارة تويوتا سيكويا باسم Expedition Overland، ويشار اليه اختصاراً بإسم Simba، ويتميز بمصد أمامي خاص بونش مدمج فيه، وألواح حماية للهيكل السفلي، ونظام تعليق حصري لتحسين أدائه على أقسى أنواع الطرق، مع جنوط 18 بوصة جديدة، ومصد خلفي فولاذي، وخيمة فوق السقف.

تويوتا سيكويا

يأتي الإصدار الثاني باسم سيكويا TRD Pro Adventurer، ويتميز بتجهيزات سباقات جديدة بالإضافة لمصابيح إضافية متعددة، وسلم خلفي للوصول إلى الخيمة فوق السقف بسهولة، وجنوط سباقات 17 بوصة مع إطارات جديدة مجهزة لجميع التضاريس، وحامل دراجة.

تويوتا سيكويا

جاء الإصدار الثالث من سيارة سيكويا بأسم Ultimate Overlanding ، يتميز بتصميم قوي يحمل مظهراً عنيفاً مزود بمصد أمامي، ومصد خلفي مزدوج مجهز بإطار احتياطي، و مصابيح إضافية، و ونش جديد، وألواح حماية للهيكل السفلي من المنحدرات الوعرة، وثلاجة صغيرة وجنوط جديدة بإطارات 34 بوصة ضخمة.