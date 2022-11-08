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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ديكور مولود ابن قفشة يثير الجدل علي السوشيال ميديا| شاهد

قفشه
قفشه

تداول رواد السوشيال ميديا، صور عديدة ومختلفة ل “ مالك” لمولود قفشه لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي .

 

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وقام قفشه، بتحضير ديكور مختلف ومميز احتفالا بوصول ابنه مالك ، مما لفت انتباه العديد من الأشخاص على السوشيال ميديا .

وكان الديكور مرتكز على الالوان الذهبية على غير المعتاد مع بعض الالوان المختلفة لتكشف جمال الديكور المميز .

وتعد هذه الصور الأولى التي تنتشر لمولود قفشه مالك رفقة والده ، وآثارت الصور مع الديكور حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نالت الصور إعجاب العديد من الأشخاص .

وإليكم صور مولود قفشه 

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