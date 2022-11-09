أخبار التوك شو: وزيرة الهجرة تزف بشرى للمصريين في الخارج.. وكالات الأنباء العالمية منبهرة بتنظيم مصر لقمة المناخ

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

وزير الخارجية البريطاني: ارتفاع درجات الحرارة سيزيد تكلفة الطعام في أفريقيا| فيديو

قال جيمس كليفرلي ، وزير الخارجية البريطاني ، إنه إذا لم يحافظ العالم على درجة حرارة أقل من 1.5 درجة مئوية ستزيد تكلفة الطعام ، خاصة مع قلة إنتاج المحاصيل في إفريقيا .



ندعم جهود مصر.. وزيرة البيئة الإماراتية: يجب اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ

أكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، أنه هناك وفود من 200 دولة مجتمعة في شرم الشيخ للحديث والتباحث حول التهديد الأكبر على كوكب الأرض وهو تغير المناخ .



وزير الري: لا نحتاج أن نثبت للعالم أننا لا نهدر المياه.. فيديو

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن مصر لا تحتاج أن نثبت للعالم أنها لا تهدر المياه، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في هذا المجال غير مسبوقة.



تفاصيل مشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية في قمة المناخ

عرض أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا لـ مؤسسة أبو العينين الخيرية، والتي شاركت في قمة المناخ.



أحد سفراء الأمم المتحدة للمناخ: القطاع الخاص له دور أساسي

أكدت سارة البطوطي، أحد سفراء الأمم المتحدة للمناخ، أنها رائدة أعمال في مجال مكافحة تغير المناخ.



تفاصيل لقاءات محمد أبو العينين بمسئولين عرب وأوروبيين على هامش قمة المناخ

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل لقاء النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عددًا من القادة والزعماء ورؤساء الحكومات الغربية والعربية المشاركين بقمة المناخ في شرم الشيخ؛ وذلك على هامش مؤتمر (cop 27)، الذي انطلقت فعالياته، أمس الأول الأحد.



وزيرة التخطيط: الدول النامية تحتاج 340 مليار دولار سنويا لتحقيق التكيف المناخي..فيديو

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن هناك الكثير من الدول العربية التي تريد الاستثمار في مصر، خاصة بعد المشروعات الكبرى التي تمت في الدولة المصرية.



الهجرة: 12 مليون مصري فى الخارج .. والسعودية تضم أكبر جالية

قالت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك 12 مليون مصر في الخارج، وأكبر جالية مصرية موجودة بالمملكة العربية السعودية بعدد يصل إلى 2.5 مليون مصري.



محلل سياسي: وكالات الأنباء العالمية منبهرة بتنظيم مصر لقمة المناخ.. فيديو

قال خالد مصطفى، الإعلامي والمحلل السياسي ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لأنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، لأنها ستكون من أهم المطبات التي ستعرقل أي تنفيذ سيتم في قمة شرم الشيخ، لأن الغاز والنفط مهمين جدا .



وزيرة الهجرة تزف بشرى للمصريين في الخارج بشأن السيارات

أكدت السفيرة سها جندي وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن خلال أسابيع سيتم إطلاق منصة لحجز السيارات للمصريين في الخارج.

