وزير الخارجية البريطاني: ارتفاع درجات الحرارة سيزيد تكلفة الطعام في أفريقيا| فيديو

قال جيمس كليفرلي ، وزير الخارجية البريطاني ، إنه إذا لم يحافظ العالم على درجة حرارة أقل من 1.5 درجة مئوية ستزيد تكلفة الطعام ، خاصة مع قلة إنتاج المحاصيل في إفريقيا .

وأشار وزير الخارجية البريطاني ، خلال لقاء خاص لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، إلى أن التمويل الخاص بالمناخ يحتاج إلى الكثير من المال ، لافتا إلى أن تنظيم مصر التي تتميز بالتاريخ في الأمن الغذائي والحضارة العظيمة لحدث مثل مؤتمر المناخ .



وتابع وزير الخارجية البريطاني ، أن القارة الأفريقية تعرضت لفساد المحاصيل الزراعية ، ونقصا في هطول الأمطار للعام الخامس على التوالي بسبب التغيرات المناخية .