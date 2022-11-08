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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ندعم جهود مصر.. وزيرة البيئة الإماراتية: يجب اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ

وزيرة البيئة الإماراتية
وزيرة البيئة الإماراتية

أكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، أنه هناك وفود من 200 دولة مجتمعة في شرم الشيخ للحديث والتباحث  حول التهديد الأكبر على كوكب الأرض وهو تغير المناخ . 

 

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وقالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري في  حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن  يجب التركيز على اتخاذ إجراءات تجاه تغير المناخ .

 

 وتابعت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري:"نحن فخورين بمشاركة الكثير من الشباب الإماراتي في مؤتمر قمة المناخ ".

 

وأكملت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري:"  متواجدين في شرم الشيخ لدعم جهود مصر في رئاسة وتنظيم قمة  المناخ ".

 

ولفتت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري:" نحاول ان نجذب صناعات  وتكنولوجيا حديثة صديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية ".

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