وزير الري: لا نحتاج أن نثبت للعالم أننا لا نهدر المياه.. فيديو

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن مصر لا تحتاج أن نثبت للعالم أنها لا تهدر المياه، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في هذا المجال غير مسبوقة.

وقال هاني سويلم، خلال لقاء له لبرنامج “رأي عام”، عبر فضائية "ten"، أنه خلال ستينيات القرن الماضي، مع إنشاء السد العالي، كان عدد سكان مصر 27 مليون مواطن، ووصلنا الآن إلى 104 ملايين مواطن بنفس كمية المياه المخصصة لمصر.

وتابع وزير الري والموارد المائية، أنه خلال السنوات الأخيرة، تم إنشاء أكبر محطة معالجة مياه الصرف الزراعي في العالم “محطة بحر البقر" والتي تعالج 5.6 مليون متر مكعب من المياه، وجاري العمل على إنشاء محطة أكبر.

العمل في الباقي

وأشار هاني سويلم إلى أنه تم العمل على تأهيل 10 آلاف كيلو متر من الترع، تم الإنتهاء من أكثر من 6 آلاف كيلو متر، والعمل في الباقي.