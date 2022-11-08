حل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، في لقاء خاص، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

وزير الري يكشف تفاصيل مبادرة التكيف مع قطاع المياه

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قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة بدأت اتباع توجه الدولة في قمة المناخ الحالي، حيث أن المؤتمر شعاره "التنفيذ".

وأضاف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،: "الدولة المصرية بدأت إطلاق مبادرات للتطبيق"، موضحا: "وزارة الري بالتعاون مع شركاء آخرين أطلقت مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية في إفريقيا".

وأوضح: "مبادرة التكيف مع قطاع المياه تعني بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، مضيفا أن المبادرة تهدف للعمل على تحسين إدارة المياه، وهناك 6 مشروعات ضخمة قيد التنفيذ على أرض الواقع.

وأشار إلى أن المبادرة لها أبعاد مختلفة كثيرة، ونعمل على طرحها في مشروعات على الأرض، جميعها تعمل على رفع الكفاءة سواء لـ السيستم أو الأفراد، موضحا أنه يتم تدريب الكوادر العاملة في قطاع المياه؛ لتكون مصر مركزا إقليميا للقارة الإفريقية.

ونوه بأن أبرز محاور المبادرة؛ يتمثل في مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة.

وزير الري: الرئيس السيسي وجه بتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الرئيس السيسي وجه بتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأضاف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،: "الرئيس السيسي وجه بزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتوفيرها للمواطنين"، لافتا إلى أن: "الدولة المصرية لديها نظام الإدارة المياه بكفاءة عالية".

وأكد أن "الدولة استثمرت في تبطين الترع وهو مشروع لم يحدث في تاريخ مصر"، موضحا: "نعمل على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه".





وزير الري: تنفيذ 190 كيلومترا من حماية الشواطئ

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إننا نفذنا أكثر من 190 كيلو من حماية الشواطئ من الشواطئ الشمالية.

وأضاف: "نعمل على تطبيق منظومة لحماية الشواطئ في الساحل الشمالي"، مؤكدا: "الدولة المصرية تهتم بالساحل الشمالي وتطويره"، لافتا: "لدينا مشروعات تعتمد على تكنولوجيا مختلفة لحماية الشواطئ"، موضحا: "هناك المشروع الهائل الذي يتم تطبيقه مع أحد منظمات الأمم المتحدة بحماية الشاطئ بالمواد الطبيعية دون دخول خرسانة وبدون مواد صناعية، وهو مشروع ينال احترام العالم".

وأكد أن "الدولة المصرية حريصة على إدارة المياه للحفاظ عليها"، موضحا أن "وزيرة التعاون الدولي الألمانية ستزور مشروع حماية الشواطئ".



وزير الري: السد العالي حصن الأمان لمصر

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن السد العالي له قيمة كبيرة لمصر والمصريين في الحفاظ على المياه.

وأضاف: لدينا مركز التنبؤ الذي يحدد لنا كمية الأمطار في دول حوض النيل، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من الأمطار سقطت على حوض النيل هذا العام، لم تحدث خلال الـ100 سنة الماضية.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن الدولة استثمرت في مجال المياه استثمارا لم يحدث من قبل، مؤكدا أن السد العالي هو حصن الأمان لمصر على مدار العام، حيث يحجز المياه وفقا لمناسيب حوالي 130 مليار متر مكعب من المياه.



سويلم: توقيع شراكة مع إسبانيا في مجال تطوير نظم الري بمصر

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه تم توقيع شراكة مع إسبانيا في مجال تطوير نظم الري في مصر.

وأضاف سويلم، أنه تم توقيع شراكة مع إسبانيا اليوم بمبلغ جيد، وهو مشروع سيفيد الوزارة كثيرا، مشيرا إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تصل إلى كل الدول سواء المتقدمة أو النامية.

وزير الري: الدولة المصرية لديها نظام لإدارة المياه بكفاءة عالية

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية لديها نظام الإدارة المياه بكفاءة عالية.

وأضاف: "إدارة المياه في مصر تدار على أعلى مستوى من الحكمة"، لافتا: "الدولة استثمرت في تبطين الترع وهو مشروع لم يحدث في تاريخ مصر"، مشيرا: ""نعمل على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه".



وزير الري: مصر تدير ملف المياه على أعلى مستوى في العالم

رد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على سؤال الإعلامي أحمد موسى، "هل عندنا مشكلة مياه؟.

وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،: "الدولة المصرية استثمرت في مجال المياه بشكل غير مسبوق"، لافتا إلى أن "مشروع تبطين الترع لم يحدث في تاريخ مصر"، مضيفا: "لدينا أكبر محطة في العالم لإعادة استخدام المياه، والدولة تستثمر في العديد من المشروعات لمواكبة الزيادة السكانية".

وتابع وزير الري: "نعمل بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه في العام منذ بناء السد العالي"، لافتا إلى أن عدد السكان تضاعف في الدولة 4 مرات ومازالت تعيش نفس كمية المياه.

ولفت إلى ان الدولة حريصة على إدارة المياه وتدوير المياه، مضيفا: "نتحدى أي شخص ينتقد إدارة المياه في مصر لأنها تدار على أعلى مستوى في العالم من الحكمة والخبرة.. ندير المياه منذ الفراعنة"، مختتما: "نظام المياه في مصر فيه إبداع".