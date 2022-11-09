شكري يوجه رسالة للأجيال القادمة بأهمية حماية كوكب الأرض والحفاظ على البيئة

خاطب وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة 27 لاتفاقية مؤتمر اطراف الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، الشباب فى جناح الأطفال والشباب بمؤتمر المناخ. ‎

ووجه شكري، اليوم الاربعاء رسالة تخاطب الأجيال القادمة حول اهمية حماية كوكب الارض والحفاظ علي البيئة و توفير الحماية لهم من آثار تغير المناخ.

وانطلقت، الأحد، أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" في شرم الشيخ، بمشاركة واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وبدأت بالجلسة الإجرائية بإلقاء وزير الدولة البريطاني الوك شارما رئيس مؤتمر المناخ "COP26".

وجرت بعد الكلمة الافتتاحية لوزير الدولة البريطاني الوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر تغير المناخ مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس "COP27"، سامح شكري وزير الخارجية، وأعقبها إلقائه بيان الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27".

وتحدث أيضا خلال الجلسة الإجرائية السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان المناخ سيمون ستيل، ورئيس اللجنة الحكومية الدولية بشان التغير المناخي هو سونج لى.

فيما تضمن اليوم الثاني الشق الرئاسي من القمة، وذلك بعقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى، حيث ألقي الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، كما عقدت أيضا ثلاث موائد مستديرة للزعماء المشاركين بالمؤتمر.