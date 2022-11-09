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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يهزم الأهلي 1-0 في دوري الجمهورية

الأهلي
الأهلي

حقق فريق كرة القدم بنادي سموحة مواليد 2003 الفوز على فريق الأهلي 1 - 0 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب نادي سموحة ، في إطار مباريات دوري الجمهورية للناشئين موسم 2022/2023 

أحرز "على زكي" هدف الفوز الوحيد في شباك النادي الأهلي


ويضم الجهاز الفني لفريق سموحة كل من  ؛
الكابتن "محمد العمدة" مدير فني، والكابتن "كريم رأفت" مدرب عام، والكابتن "أحمد حيدر" مدرب حراس مرمى، والكابتن "إبراهيم رأفت" إداري الفريق، والدكتور "أحمد سلامة" طبيب الفريق، والدكتور "محمد إمام" أخصائي علاج طبيعي، والكابتن "محمد صلاح" مدلك، "وليد حسن" عامل مهمات.
ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور "عطية السيد" رئيس قطاع الناشئين، دكتور "خالد سعيد" نائب رئيس القطاع، الكابتن "عبد البديع حمادة 

ويضم القطاع الاداري كل من :-

مدير إداري القطاع، الكابتن "عصام أبو المكارم" مشرف فني، والكابتن "عيسى جابر" مشرف فني، والكابتن "سعيد البيلي" مشرف حراس المرمى، والدكتور "محمود فوزي" رئيس الجهاز الطبي.، كابتن"حسام بشر" رئيس لجنة الكرة،
الكابتن"رضا عبد الحليم" المسؤول المالي 
للقطاع.
 

سموحة الأهلى نادي سموحة الجهاز الفني للفريق دوري الجمهورية للناشئين

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